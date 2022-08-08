https://ria.ru/20220808/ssha-1808173131.html

Пентагон: США не поддерживают движение Тайваня к независимости

Пентагон: США не поддерживают движение Тайваня к независимости - РИА Новости, 08.08.2022

Пентагон: США не поддерживают движение Тайваня к независимости

США не поддерживают движение Тайваня к независимости, заявил в понедельник на пресс-конференции Пентагона заместитель министра обороны США по политическим делам РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T20:40

2022-08-08T20:40

2022-08-08T21:01

в мире

цены на нефть

тайвань

китай

пекин

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США не поддерживают движение Тайваня к независимости, заявил в понедельник на пресс-конференции Пентагона заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль."А вот политика Китая изменилась, и они как раз пытаются проложить путь к новому статус-кво. Речь про активности в (Тайваньском) проливе. Тем самым, Пекин стремится создать новую норму", - добавил он.Замглавы Пентагона также отметил, что обострение ситуации вокруг Тайваня не отвечает интересам ни одной из сторон, как и всей мировой экономике, поскольку остров поставляет "от 70% до 90%" полупроводников, что делает рост напряженности вокруг него глобальным фактором риска.

https://ria.ru/20220808/kontrol-1808171952.html

тайвань

китай

пекин

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, тайвань, китай, пекин, министерство обороны сша