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Пентагон: США не поддерживают движение Тайваня к независимости - РИА Новости, 08.08.2022
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Пентагон: США не поддерживают движение Тайваня к независимости
Пентагон: США не поддерживают движение Тайваня к независимости - РИА Новости, 08.08.2022
Пентагон: США не поддерживают движение Тайваня к независимости
США не поддерживают движение Тайваня к независимости, заявил в понедельник на пресс-конференции Пентагона заместитель министра обороны США по политическим делам РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:40
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в мире
цены на нефть
тайвань
китай
пекин
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США не поддерживают движение Тайваня к независимости, заявил в понедельник на пресс-конференции Пентагона заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль."А вот политика Китая изменилась, и они как раз пытаются проложить путь к новому статус-кво. Речь про активности в (Тайваньском) проливе. Тем самым, Пекин стремится создать новую норму", - добавил он.Замглавы Пентагона также отметил, что обострение ситуации вокруг Тайваня не отвечает интересам ни одной из сторон, как и всей мировой экономике, поскольку остров поставляет "от 70% до 90%" полупроводников, что делает рост напряженности вокруг него глобальным фактором риска.
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тайвань
китай
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в мире, цены на нефть, тайвань, китай, пекин, министерство обороны сша
20:40 08.08.2022 (обновлено: 21:01 08.08.2022)
 
Пентагон: США не поддерживают движение Тайваня к независимости

Замминистра обороны Каль: США не поддерживают движение Тайваня к независимости

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США не поддерживают движение Тайваня к независимости, заявил в понедельник на пресс-конференции Пентагона заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль.
"Мы не поддерживаем движение Тайваня к независимости. Наша политика не изменилась - это поддержка статус-кво", - сообщил Каль.
"А вот политика Китая изменилась, и они как раз пытаются проложить путь к новому статус-кво. Речь про активности в (Тайваньском) проливе. Тем самым, Пекин стремится создать новую норму", - добавил он.
Замглавы Пентагона также отметил, что обострение ситуации вокруг Тайваня не отвечает интересам ни одной из сторон, как и всей мировой экономике, поскольку остров поставляет "от 70% до 90%" полупроводников, что делает рост напряженности вокруг него глобальным фактором риска.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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В миреЦены на нефтьТайваньКитайПекинМинистерство обороны США
 
 
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