https://ria.ru/20220808/ssha-1808121194.html

СМИ: Саудовская Аравия отвесила Байдену пощечину

СМИ: Саудовская Аравия отвесила Байдену пощечину - РИА Новости, 08.08.2022

СМИ: Саудовская Аравия отвесила Байдену пощечину

Окончательное решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти на сто тысяч баррелей в день можно назвать оскорбительным для президента США Джо Байдена, пишет... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:41

2022-08-08T17:41

2022-08-08T22:14

в мире

джо байден

саудовская аравия

санкции в отношении россии

цены на нефть

сша

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Окончательное решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти на сто тысяч баррелей в день можно назвать оскорбительным для президента США Джо Байдена, пишет хорватское издание Advance."Мир ежедневно потребляет около ста миллионов баррелей нефти. Иными словами, увеличение добычи топлива ОПЕК+ чисто символическое", — говорится в публикации.Более того, как отметил автор статьи, организация уже поднимала этот показатель на 648 тысяч баррелей в день за месяц до визита американского лидера."Это пощечина администрации Байдена", — приводит издание слова эксперта в области нефтяных рынков Мэтта Смита.Автор также указал, что тенденция к снижению стоимости нефти, которая наблюдается в эти дни, никак не связана с "миниатюрным" увеличением добычи странами ОПЕК+."Стоимость нефти сейчас упала из-за того, что в мире усиливается страх рецессии, которая может обрушиться до конца этого года . <…> А это означает, что сократится спрос на энергоносители", — уточняется в статье.Джо Байден совершил турне по странам Ближнего Востока. По итогам визита в Саудовскую Аравию он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти. Но местные министры настаивали, что будут принимать политические решения в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит и Россия.Позднее, в первых числах августа, страны — участницы организации согласились увеличить в сентябре добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

https://ria.ru/20220803/besporyadki-1806821674.html

https://ria.ru/20220808/kitay-1807934436.html

саудовская аравия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, саудовская аравия, санкции в отношении россии, цены на нефть, сша