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СМИ: Саудовская Аравия отвесила Байдену пощечину - РИА Новости, 08.08.2022
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СМИ: Саудовская Аравия отвесила Байдену пощечину
СМИ: Саудовская Аравия отвесила Байдену пощечину - РИА Новости, 08.08.2022
СМИ: Саудовская Аравия отвесила Байдену пощечину
Окончательное решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти на сто тысяч баррелей в день можно назвать оскорбительным для президента США Джо Байдена, пишет... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:41
2022-08-08T22:14
в мире
джо байден
саудовская аравия
санкции в отношении россии
цены на нефть
сша
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Окончательное решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти на сто тысяч баррелей в день можно назвать оскорбительным для президента США Джо Байдена, пишет хорватское издание Advance."Мир ежедневно потребляет около ста миллионов баррелей нефти. Иными словами, увеличение добычи топлива ОПЕК+ чисто символическое", — говорится в публикации.Более того, как отметил автор статьи, организация уже поднимала этот показатель на 648 тысяч баррелей в день за месяц до визита американского лидера."Это пощечина администрации Байдена", — приводит издание слова эксперта в области нефтяных рынков Мэтта Смита.Автор также указал, что тенденция к снижению стоимости нефти, которая наблюдается в эти дни, никак не связана с "миниатюрным" увеличением добычи странами ОПЕК+."Стоимость нефти сейчас упала из-за того, что в мире усиливается страх рецессии, которая может обрушиться до конца этого года . &lt;…&gt; А это означает, что сократится спрос на энергоносители", — уточняется в статье.Джо Байден совершил турне по странам Ближнего Востока. По итогам визита в Саудовскую Аравию он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти. Но местные министры настаивали, что будут принимать политические решения в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит и Россия.Позднее, в первых числах августа, страны — участницы организации согласились увеличить в сентябре добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.
https://ria.ru/20220803/besporyadki-1806821674.html
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в мире, джо байден, саудовская аравия, санкции в отношении россии, цены на нефть, сша
17:41 08.08.2022 (обновлено: 22:14 08.08.2022)
 
СМИ: Саудовская Аравия отвесила Байдену пощечину

Advance: Саудовская Аравия унизила президента США Байдена перед Ближним Востоком

© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Окончательное решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти на сто тысяч баррелей в день можно назвать оскорбительным для президента США Джо Байдена, пишет хорватское издание Advance.
"Мир ежедневно потребляет около ста миллионов баррелей нефти. Иными словами, увеличение добычи топлива ОПЕК+ чисто символическое", — говорится в публикации.
Более того, как отметил автор статьи, организация уже поднимала этот показатель на 648 тысяч баррелей в день за месяц до визита американского лидера.
"Это пощечина администрации Байдена", — приводит издание слова эксперта в области нефтяных рынков Мэтта Смита.
Автор также указал, что тенденция к снижению стоимости нефти, которая наблюдается в эти дни, никак не связана с "миниатюрным" увеличением добычи странами ОПЕК+.
"Стоимость нефти сейчас упала из-за того, что в мире усиливается страх рецессии, которая может обрушиться до конца этого года . <…> А это означает, что сократится спрос на энергоносители", — уточняется в статье.
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Джо Байден совершил турне по странам Ближнего Востока. По итогам визита в Саудовскую Аравию он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти. Но местные министры настаивали, что будут принимать политические решения в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит и Россия.
Позднее, в первых числах августа, страны — участницы организации согласились увеличить в сентябре добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.
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