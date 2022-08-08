14:48 08.08.2022 (обновлено: 15:56 08.08.2022)
Bloomberg раскрыл неожиданную угрозу для национальной безопасности США
Bloomberg: США столкнулись с острой нехваткой солдат из-за отказа американцев служить
Американский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Соединенных Штатов столкнулись с острой нехваткой рекрутов, передает агентство Bloomberg.
"Нынешние цифры вызывают тревогу. Чтобы достичь цели в 1,3 миллиона военнослужащих, Пентагону необходимо привлечь примерно 150 тысяч новобранцев. Поскольку до конца финансового года осталось два месяца, США все еще не хватает 15 процентов от этой цели. К концу июня армия набрала 22 тысячи военнослужащих, что на 60 процентов ниже годовой цели", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, сокращение числа призывников также связано с ростом числа людей, страдающих от ожирения, и употреблением наркотиков среди молодежи.
"Число призывников в возрасте от 17 до 24 лет упало на 23 процента. По оценкам военных, лишь девять процентов из них хотят служить, что стало самым низким показателем с 2007 года, когда война в Ираке была в разгаре", — отметил он.
Обозреватель заключил, что Пентагону необходимо пересмотреть процесс набора рекрутов и найти новую мотивацию для тех, кто уже находится на службе.