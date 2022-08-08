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Bloomberg раскрыл неожиданную угрозу для национальной безопасности США

Bloomberg раскрыл неожиданную угрозу для национальной безопасности США - РИА Новости, 08.08.2022

Bloomberg раскрыл неожиданную угрозу для национальной безопасности США

Вооруженные силы Соединенных Штатов столкнулись с острой нехваткой рекрутов, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:48

2022-08-08T14:48

2022-08-08T15:56

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Соединенных Штатов столкнулись с острой нехваткой рекрутов, передает агентство Bloomberg."Нынешние цифры вызывают тревогу. Чтобы достичь цели в 1,3 миллиона военнослужащих, Пентагону необходимо привлечь примерно 150 тысяч новобранцев. Поскольку до конца финансового года осталось два месяца, США все еще не хватает 15 процентов от этой цели. К концу июня армия набрала 22 тысячи военнослужащих, что на 60 процентов ниже годовой цели", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, сокращение числа призывников также связано с ростом числа людей, страдающих от ожирения, и употреблением наркотиков среди молодежи.Обозреватель заключил, что Пентагону необходимо пересмотреть процесс набора рекрутов и найти новую мотивацию для тех, кто уже находится на службе.

https://ria.ru/20220724/problema-1804661290.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ирак, министерство обороны сша, сша