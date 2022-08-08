https://ria.ru/20220808/spetsoperatsiya-1808187166.html

Спецоперация, 8 августа: референдум в Запорожской области

Спецоперация, 8 августа: референдум в Запорожской области - РИА Новости, 08.08.2022

Спецоперация, 8 августа: референдум в Запорожской области

Служба внешней разведки РФ сообщила, что Польша продолжает "осваивать" Украину, речь идет об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями ее... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T23:06

2022-08-08T23:06

2022-08-08T23:06

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

михаил мизинцев

владимир рогов

запорожская область

россия

украина

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Служба внешней разведки РФ сообщила, что Польша продолжает "осваивать" Украину, речь идет об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями ее экономики. Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.По данным СВР РФ, Польша планирует установить контроль в первую очередь над сельским хозяйством Украины, организована скупка продукции по бросовым ценам.По информации службы, для беспрепятственного вывоза украинского продовольствия в Европу и на другие рынки Польша активно инвестирует в создание транспортной инфраструктуры на Украине.Ход операцииВойска Украины заминировали и собираются взорвать мост в Запорожской области, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, на данный момент российские военные сапёры обезвредили в Донбассе почти 240 тысяч взрывоопасных предметов.За сутки без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы почти 24 тысячи человек, в том числе более 4 тысяч детей, заявил Мизинцев.Он добавил, что в понедельник мирным жителям ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей доставят почти 700 тонн гуманитарной помощи.Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что украинское неонацистское формирование "Кракен" утратило боеспособность в результате ударов российских военных, для срочного восполнения потерь командиры "Кракена" безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил за сутки уничтожены пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ "Соледар" в ДНР и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Белой Криницы Херсонской области, а также живая сила и техника в 117 районах спецоперации, сообщили в Минобороны России.Там же добавили, что авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила в районе Харькове 150 украинских военных.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, а также перехвачены три ракеты Точка-У, сообщили в Минобороны РФ. В Херсонской и Николаевской областях авиация РФ уничтожила до 100 украинских военных, информирует ведомство.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил за сутки уничтожены не менее пяти украинских складов с боеприпасами и вооружением, а также склад ГСМ под Новомихайловкой на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны России.Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поразили боевые машины американских РСЗО HIMARS и батарею РСЗО "Ураган", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Российские артиллеристы в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили в Донбассе три взвода РСЗО "Град", четыре взвода орудий "Мста-Б" и два взвода орудий "Гиацинт-Б", сообщило в понедельник Минобороны РФ.По информации Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 791 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3 276 орудий полевой артиллерии и минометов, 4 774 единицы специальной военной автомобильной техники, 263 самолета, 145 вертолетов, 1 708 беспилотников, 363 зенитных ракетных комплекса, 4 269 танков и других боевых бронированных машин.Референдуму в Запорожье бытьГлава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией, передает корреспондент РИА Новости.Балицкий подписал документ в рамках форума общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией", который проходит в Мелитополе. На площадке форума собрались более 700 делегатов со всей области. Все собравшиеся в зале единогласно подняли руку в знак согласия о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией.Референдум в Запорожской области пройдет в очном формате, электронный вариант голосования рассматривается, но говорить об этом пока преждевременно, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Предпосылок для переговоров с Украиной пока нетВстреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы", так что пока предпосылок для этой встречи нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также сообщил, что в Кремле ценят усилия президента Турции Тайипа Эрдогана по организации переговорного процесса РФ и Украины, но делегация украинских переговорщиков "ушла с радаров". Ранее президент Турции сообщал, что предложил Путину организовать встречу с Зеленским. Песков также добавил, что специальная военная операция продолжается до выполнения поставленных целей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220808/himars-1808181589.html

https://ria.ru/20220808/ukraina-1808164817.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

евгений балицкий, михаил мизинцев, владимир рогов, запорожская область, россия, украина