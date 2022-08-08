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В Приморье спасли истощенного котенка дальневосточного леопарда
В Приморье спасли истощенного котенка дальневосточного леопарда - РИА Новости, 08.08.2022
В Приморье спасли истощенного котенка дальневосточного леопарда
Госинспекторы нацпарка "Земля леопарда" в Приморье отловили недалеко от границы охраняемой территории истощенного четырехмесячного детеныша редчайшего... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T04:48
2022-08-08T04:48
2022-08-08T10:55
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общество
россия
приморский край
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виктор кузьменко
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Госинспекторы нацпарка "Земля леопарда" в Приморье отловили недалеко от границы охраняемой территории истощенного четырехмесячного детеныша редчайшего дальневосточного леопарда, оставшегося без матери, сообщает учреждение.Котенка отвезли в центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). Ветеринары установили, что вес леопарда всего 4,5 килограмма — как у домашней кошки. На теле обнаружены небольшие раны, в том числе зараженные паразитами. После обработки ран и внутривенных вливаний для борьбы с обезвоживанием котенка поместили в специальный карантинный блок. Результаты анализов, в том числе тест на вирус панлейкопении и чуму плотоядных, показали отсутствие заболеваний.Специалисты полагают, что котенок мог отбиться от матери из-за разлива реки во время циклона или из-за схода селя. Также он мог остаться без опеки по естественным причинам: в крупных выводках из трех котят у матери не всегда выходит обеспечить безопасность всех детенышей в условиях дикой природы.Сейчас животное чувствует себя лучше, быстро набирает вес. Вскоре из карантинного блока его выпустят в просторный вольер.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда " в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
https://ria.ru/20220729/tigry-1805701130.html
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общество, россия, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), виктор кузьменко, новости - туризм
04:48 08.08.2022 (обновлено: 10:55 08.08.2022)
В Приморье спасли истощенного котенка дальневосточного леопарда
Инспекторы нацпарка "Земля леопарда" спасли истощенного котенка дальневосточного леопарда
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Госинспекторы нацпарка "Земля леопарда" в Приморье отловили недалеко от границы охраняемой территории истощенного четырехмесячного детеныша редчайшего дальневосточного леопарда, оставшегося без матери, сообщает учреждение.
"Это первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте. Котенок был обнаружен за пределами национального парка "Земля леопарда", на территории охранной (буферной. — Прим. ред.) зоны нацпарка. Отлов леопарденка с разрешения Росприроднадзора осуществили государственные инспекторы "Земли леопарда", — говорится в сообщении.
Котенка отвезли в центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). Ветеринары установили, что вес леопарда всего 4,5 килограмма — как у домашней кошки. На теле обнаружены небольшие раны, в том числе зараженные паразитами. После обработки ран и внутривенных вливаний для борьбы с обезвоживанием котенка поместили в специальный карантинный блок. Результаты анализов, в том числе тест на вирус панлейкопении и чуму плотоядных, показали отсутствие заболеваний.
Специалисты полагают, что котенок мог отбиться от матери из-за разлива реки во время циклона или из-за схода селя. Также он мог остаться без опеки по естественным причинам: в крупных выводках из трех котят у матери не всегда выходит обеспечить безопасность всех детенышей в условиях дикой природы.
Сейчас животное чувствует себя лучше, быстро набирает вес. Вскоре из карантинного блока его выпустят в просторный вольер.
"Леопард уже прошел вакцинацию. Он проявляет адекватное поведение, показывает реакцию избегания человека, как и положено дикому зверю. Для него необходимо провести реабилитацию. О будущем леопарда говорить пока рано, но он уже хорошо питается, и в ближайшее время ему будут предложены живые кролики, в том числе для оттачивания охотничьих умений", — приводятся слова руководителя МРОО "Центр "Тигр" Виктора Кузьменко.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края
, а также на небольшом участке Китая
, граничащем с Россией
. Также несколько особей замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда " в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.