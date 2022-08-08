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В Приморье спасли истощенного котенка дальневосточного леопарда

В Приморье спасли истощенного котенка дальневосточного леопарда - РИА Новости, 08.08.2022

В Приморье спасли истощенного котенка дальневосточного леопарда

Госинспекторы нацпарка "Земля леопарда" в Приморье отловили недалеко от границы охраняемой территории истощенного четырехмесячного детеныша редчайшего... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T04:48

2022-08-08T04:48

2022-08-08T10:55

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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Госинспекторы нацпарка "Земля леопарда" в Приморье отловили недалеко от границы охраняемой территории истощенного четырехмесячного детеныша редчайшего дальневосточного леопарда, оставшегося без матери, сообщает учреждение.Котенка отвезли в центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). Ветеринары установили, что вес леопарда всего 4,5 килограмма — как у домашней кошки. На теле обнаружены небольшие раны, в том числе зараженные паразитами. После обработки ран и внутривенных вливаний для борьбы с обезвоживанием котенка поместили в специальный карантинный блок. Результаты анализов, в том числе тест на вирус панлейкопении и чуму плотоядных, показали отсутствие заболеваний.Специалисты полагают, что котенок мог отбиться от матери из-за разлива реки во время циклона или из-за схода селя. Также он мог остаться без опеки по естественным причинам: в крупных выводках из трех котят у матери не всегда выходит обеспечить безопасность всех детенышей в условиях дикой природы.Сейчас животное чувствует себя лучше, быстро набирает вес. Вскоре из карантинного блока его выпустят в просторный вольер.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда " в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.

https://ria.ru/20220729/tigry-1805701130.html

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общество, россия, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), виктор кузьменко, новости - туризм