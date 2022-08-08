https://ria.ru/20220808/sotsvyplaty-1808129150.html

Генпрокуратура пересмотрела тысячи незаконных отказов в детских соцвыплатах

Генпрокуратура пересмотрела тысячи незаконных отказов в детских соцвыплатах - РИА Новости, 08.08.2022

Генпрокуратура пересмотрела тысячи незаконных отказов в детских соцвыплатах

В России прошла масштабная проверка, в рамках которой были пересмотрены тысячи незаконных отказов в социальных выплатах на детей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T18:12

2022-08-08T18:12

2022-08-08T20:27

игорь краснов

россия

краснодарский край

пенсионный фонд рф

общество

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В России прошла масштабная проверка, в рамках которой были пересмотрены тысячи незаконных отказов в социальных выплатах на детей, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.Ведомство проверило деятельность отделения Пенсионного фонда в Краснодарском крае, жители которого в мае не смогли получить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет. В качестве причины отказа указывалось, что доход обращавшихся семей превышает краевой прожиточный минимум на душу населения. Прокуроры, в свою очередь, установили, что региональное отделение ПФР из-за технической ошибки в автоматическом расчете дважды учитывало суммы получаемых семьями социальных пенсий, поэтому доход семей был необоснованно завышен.Отмечается, что в результате проверки удалось вскрыть более тысячи неправомерных решений, трех сотрудников отделения фонда привлекли к административной ответственности.

https://realty.ria.ru/20220805/krasnodar-1807590293.html

https://ria.ru/20220730/pensiya-1806079914.html

россия

краснодарский край

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

игорь краснов, россия, краснодарский край, пенсионный фонд рф, общество, генеральная прокуратура рф