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Генпрокуратура пересмотрела тысячи незаконных отказов в детских соцвыплатах - РИА Новости, 08.08.2022
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Генпрокуратура пересмотрела тысячи незаконных отказов в детских соцвыплатах
Генпрокуратура пересмотрела тысячи незаконных отказов в детских соцвыплатах - РИА Новости, 08.08.2022
Генпрокуратура пересмотрела тысячи незаконных отказов в детских соцвыплатах
В России прошла масштабная проверка, в рамках которой были пересмотрены тысячи незаконных отказов в социальных выплатах на детей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:12
2022-08-08T20:27
игорь краснов
россия
краснодарский край
пенсионный фонд рф
общество
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В России прошла масштабная проверка, в рамках которой были пересмотрены тысячи незаконных отказов в социальных выплатах на детей, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.Ведомство проверило деятельность отделения Пенсионного фонда в Краснодарском крае, жители которого в мае не смогли получить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет. В качестве причины отказа указывалось, что доход обращавшихся семей превышает краевой прожиточный минимум на душу населения. Прокуроры, в свою очередь, установили, что региональное отделение ПФР из-за технической ошибки в автоматическом расчете дважды учитывало суммы получаемых семьями социальных пенсий, поэтому доход семей был необоснованно завышен.Отмечается, что в результате проверки удалось вскрыть более тысячи неправомерных решений, трех сотрудников отделения фонда привлекли к административной ответственности.
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игорь краснов, россия, краснодарский край, пенсионный фонд рф, общество, генеральная прокуратура рф
18:12 08.08.2022 (обновлено: 20:27 08.08.2022)
 
Генпрокуратура пересмотрела тысячи незаконных отказов в детских соцвыплатах

Генпрокуратура проверит ПФР из-за случаев отказов в социальных выплатах на детей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке в Москве
Отдыхающие в парке в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В России прошла масштабная проверка, в рамках которой были пересмотрены тысячи незаконных отказов в социальных выплатах на детей, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.
Ведомство проверило деятельность отделения Пенсионного фонда в Краснодарском крае, жители которого в мае не смогли получить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет. В качестве причины отказа указывалось, что доход обращавшихся семей превышает краевой прожиточный минимум на душу населения.
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Прокуроры, в свою очередь, установили, что региональное отделение ПФР из-за технической ошибки в автоматическом расчете дважды учитывало суммы получаемых семьями социальных пенсий, поэтому доход семей был необоснованно завышен.
"По фактам допущенных нарушений закона прокуратурой Краснодарского края в региональное отделение фонда внесено представление. Во исполнение указанных в нем требований ранее принятые решения пересмотрены, выплаты семьям назначены. Кроме того, организован пересмотр всех ранее принятых отделением решений со ссылкой на превышение уровня дохода семьи", — заявили в Генпрокуратуре.
Отмечается, что в результате проверки удалось вскрыть более тысячи неправомерных решений, трех сотрудников отделения фонда привлекли к административной ответственности.
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