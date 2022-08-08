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В Приморье построят новые мусоросортировочные комплексы
В Приморье построят новые мусоросортировочные комплексы - РИА Новости, 08.08.2022
В Приморье построят новые мусоросортировочные комплексы
Новый мусоросортировочный комплекс планируют запустить в Кировском районе Приморья, для крупных городов региона построят комплекс по обработке, утилизации и... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T05:41
2022-08-08T05:41
2022-08-08T05:41
общество
жкх
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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Новый мусоросортировочный комплекс планируют запустить в Кировском районе Приморья, для крупных городов региона построят комплекс по обработке, утилизации и захоронению ТКО, сообщает краевое правительство.Уже определен земельный участок для размещения комплекса, подготовлена площадка под монтаж технологического оборудования. Сейчас ведется подключение комплекса к электричеству и благоустройство прилегающей территории.Сейчас в Приморье работает четыре комплекса по сортировке отходов: в Лесозаводске, Лучегорске, Дальнереченске и Хорольском округе.По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, власти вместе с бизнесом решают вопрос современной переработки мусора и для крупных территорий — Владивостока, Артема, Надеждинского района. С этой целью заключено концессионное соглашение на строительство комплекса по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов.Кроме того, на смежной территории развернется экотехнопарк, где откроют производства по переработке шин, стекла, пластика для последующего производства строительных материалов. Приморье вошло в число пилотных регионов по созданию таких мощностей.Оптимизация процесса обращения с мусором — один из показателей нацпроекта "Экология".В регионе действует государственная программа "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются сохранение окружающей среды с помощью снижения уровня негативного антропогенного воздействия, повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем с помощью увеличения доли утилизируемых отходов. В число задач программы входит формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая ликвидацию накопленного вреда окружающей среде.
https://realty.ria.ru/20220729/dfo-1805936345.html
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общество, жкх, приморский край, партизанск, лесозаводск
В Приморье построят новые мусоросортировочные комплексы
В Кировском районе Приморья построят новые мусоросортировочные комплексы
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Новый мусоросортировочный комплекс планируют запустить в Кировском районе Приморья, для крупных городов региона построят комплекс по обработке, утилизации и захоронению ТКО, сообщает краевое правительство.
"В июле введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс в Партизанске мощностью 13 200 тонн отходов в год. Еще один подобный объект планируется к запуску в Кировском районе. Его мощность составит пять тысяч тонн мусора в год", — говорится в сообщении.
Уже определен земельный участок для размещения комплекса, подготовлена площадка под монтаж технологического оборудования. Сейчас ведется подключение комплекса к электричеству и благоустройство прилегающей территории.
Сейчас в Приморье работает четыре комплекса по сортировке отходов: в Лесозаводске
, Лучегорске
, Дальнереченске
и Хорольском округе.
По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, власти вместе с бизнесом решают вопрос современной переработки мусора и для крупных территорий — Владивостока
, Артема
, Надеждинского района
. С этой целью заключено концессионное соглашение на строительство комплекса по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов.
Кроме того, на смежной территории развернется экотехнопарк, где откроют производства по переработке шин, стекла, пластика для последующего производства строительных материалов. Приморье вошло в число пилотных регионов по созданию таких мощностей.
"Все эти мероприятия вместе с переходом на раздельный сбор отходов позволят использовать больше вторсырья, уменьшив процент захоронения мусора", — приводятся в сообщении слова Пархоменко.
Оптимизация процесса обращения с мусором — один из показателей нацпроекта "Экология".
В регионе действует государственная программа "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются сохранение окружающей среды с помощью снижения уровня негативного антропогенного воздействия, повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем с помощью увеличения доли утилизируемых отходов. В число задач программы входит формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая ликвидацию накопленного вреда окружающей среде.