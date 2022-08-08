ЕС представил финальный текст соглашения по иранской ядерной сделке
Боррель заявил о готовности текста соглашения по иранской ядерной сделке
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкГлава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о финальном тексте по ядерной сделке по Ирану, однако его пункты должны быть еще окончательно согласованы.
В своем Twitter Боррель напомнил, что предложил 21 июля текст договоренности.
"То, о чем можно договориться, о чем велись переговоры, и теперь это находится в финальном тексте. Однако за каждым техническим вопросом и каждым пунктом лежит политическое решение, которое необходимо принимать в столицах. Если эти ответы будут положительными, то мы можем подписать эту сделку", - написал Боррель в Twitter.
Как сообщил в четверг постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, координатор от Евросоюза на переговорах по СВПД распространил "окончательный текст" проекта соглашения по восстановлению ядерной сделки. Теперь участникам венских переговоров нужно решить, приемлем ли для них этот проект. В случае отсутствия возражений ядерная сделка будет восстановлена, написал Ульянов в своем Telegram-канале.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.