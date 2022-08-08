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В Воронеже проверят данные о жестоком обращении с собакой на глазах у детей - РИА Новости, 08.08.2022
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В Воронеже проверят данные о жестоком обращении с собакой на глазах у детей
В Воронеже проверят данные о жестоком обращении с собакой на глазах у детей - РИА Новости, 08.08.2022
В Воронеже проверят данные о жестоком обращении с собакой на глазах у детей
Полиция начала проверку информации о том, что в Воронежской области женщина на глазах детей на площадке ранила ножом дворовую собаку, сообщил в понедельник РИА... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:18
2022-08-08T12:18
россия
происшествия
воронежская область
лиски
калуга
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ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Полиция начала проверку информации о том, что в Воронежской области женщина на глазах детей на площадке ранила ножом дворовую собаку, сообщил в понедельник РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Информация о происшествии появилась вечером в воскресенье в соцсетях. Сообщалось, что 7 августа в городе Лиски на улице 219 Стрелковой Идрицкой дивизии женщина на детской площадке на глазах детей ударила ножом дворовую собаку. Перед этим якобы женщина кричала, что та "восемь раз" укусила ее ребенка. По данным местных СМИ, собака находится на грани смерти, у нее отказало легкое."Сообщение поступило в полицию, в настоящее время проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям местной жительницы", - сказал представитель ГУМВД.На минувшей неделе резонансный случай жестокого обращения с собакой произошел в Калуге. В одном из сетевых магазинов женщина ударила бутылкой по голове чихуахуа, сидевшую на руках у хозяйки. Что именно стало причиной агрессии, неизвестно. Хозяйка пострадавшего животного рассказывала, что у собаки гематома головного мозга и трещины черепа, за состоянием собаки наблюдали специалисты в стационаре московской ветклиники. По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело.
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россия, происшествия, воронежская область, лиски, калуга
12:18 08.08.2022
 
В Воронеже проверят данные о жестоком обращении с собакой на глазах у детей

Полиция проверит данные о женщине, ранившей ножом собаку на глазах у детей в Воронеже

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Полиция начала проверку информации о том, что в Воронежской области женщина на глазах детей на площадке ранила ножом дворовую собаку, сообщил в понедельник РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Информация о происшествии появилась вечером в воскресенье в соцсетях. Сообщалось, что 7 августа в городе Лиски на улице 219 Стрелковой Идрицкой дивизии женщина на детской площадке на глазах детей ударила ножом дворовую собаку. Перед этим якобы женщина кричала, что та "восемь раз" укусила ее ребенка. По данным местных СМИ, собака находится на грани смерти, у нее отказало легкое.
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"Сообщение поступило в полицию, в настоящее время проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям местной жительницы", - сказал представитель ГУМВД.
На минувшей неделе резонансный случай жестокого обращения с собакой произошел в Калуге. В одном из сетевых магазинов женщина ударила бутылкой по голове чихуахуа, сидевшую на руках у хозяйки. Что именно стало причиной агрессии, неизвестно. Хозяйка пострадавшего животного рассказывала, что у собаки гематома головного мозга и трещины черепа, за состоянием собаки наблюдали специалисты в стационаре московской ветклиники. По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело.
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