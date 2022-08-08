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Умерла известная по фильму "Бриолин" певица Оливия Ньютон-Джон

Умерла известная по фильму "Бриолин" певица Оливия Ньютон-Джон - РИА Новости, 08.08.2022

Умерла известная по фильму "Бриолин" певица Оливия Ньютон-Джон

Австралийская певица и актриса, четырехкратный лауреат премии "Грэмми" Оливия Ньютон-Джон скончалась в возрасте 73 лет, сообщил ее супруг Джон Истерлинг на ее... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T23:42

2022-08-08T23:42

2022-08-08T23:46

шоубиз

джон траволта

калифорния

кембридж (кембриджшир)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Австралийская певица и актриса, четырехкратный лауреат премии "Грэмми" Оливия Ньютон-Джон скончалась в возрасте 73 лет, сообщил ее супруг Джон Истерлинг на ее странице в соцсети Facebook*"Оливия Ньютон-Джон (73 года) сегодня утром ушла из жизни... на своем ранчо на юге Калифорнии в окружении членов семьи и друзей", - написал он. По словам Истерлинга, его жена долгое время боролась с раком груди. Фонд ее имени до сих пор занимается изучением рака и растительной медицины.Ньютон-Джон родилась в британском Кембридже в 1948 году в семье профессора Брина Ньютон-Джона и Ирен, дочери немецкого физика Макса Борна. Широкую известность она получила после того, как снялась вместе с Джоном Траволтой в американском мюзикле "Бриолин". За этот фильм Оливию номинировали на кинопремию "Золотой глобус". Певица за свою карьеру удостоилась четырех премий "Грэмми".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

калифорния

кембридж (кембриджшир)

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джон траволта, калифорния, кембридж (кембриджшир)