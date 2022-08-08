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СК проверит информацию об отказе дать новое жилье инвалиду в Новороссийске - РИА Новости, 08.08.2022
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СК проверит информацию об отказе дать новое жилье инвалиду в Новороссийске
СК проверит информацию об отказе дать новое жилье инвалиду в Новороссийске - РИА Новости, 08.08.2022
СК проверит информацию об отказе дать новое жилье инвалиду в Новороссийске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном нарушении прав инвалида с военной травмой, которому... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:29
2022-08-08T22:29
жилье
россия
новороссийск
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном нарушении прав инвалида с военной травмой, которому отказывают в предоставлении нового жилья в Новороссийске, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил проверить информацию о возможном нарушении прав участника боевых действий в Краснодарском крае. Сообщается, что Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к руководству СК России с просьбой проверить сведения о нарушении прав участника боевых действий, инвалида второй группы по военной травме, награжденного орденом Мужества, правнука командующего Северным флотом в 1940—1946 годах Александра Анатольевича Головко, который проживает с супругой и двумя маленькими детьми в ветхом жилье в городе Новороссийске Краснодарского края, при этом от местных властей он получал отказы на предоставление другого жилья", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю регионального СУСК провести процессуальную проверку и представить доклад по ситуации. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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россия
новороссийск
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жилье, россия, новороссийск, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
22:29 08.08.2022
 
СК проверит информацию об отказе дать новое жилье инвалиду в Новороссийске

СК проверит информацию об отказе дать новое жилье военному инвалиду в Новороссийске

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном нарушении прав инвалида с военной травмой, которому отказывают в предоставлении нового жилья в Новороссийске, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил проверить информацию о возможном нарушении прав участника боевых действий в Краснодарском крае. Сообщается, что Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к руководству СК России с просьбой проверить сведения о нарушении прав участника боевых действий, инвалида второй группы по военной травме, награжденного орденом Мужества, правнука командующего Северным флотом в 1940—1946 годах Александра Анатольевича Головко, который проживает с супругой и двумя маленькими детьми в ветхом жилье в городе Новороссийске Краснодарского края, при этом от местных властей он получал отказы на предоставление другого жилья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю регионального СУСК провести процессуальную проверку и представить доклад по ситуации. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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ЖильеРоссияНовороссийскКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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