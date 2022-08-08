https://ria.ru/20220808/sk-1808184472.html

СК проверит информацию об отказе дать новое жилье инвалиду в Новороссийске

СК проверит информацию об отказе дать новое жилье инвалиду в Новороссийске - РИА Новости, 08.08.2022

СК проверит информацию об отказе дать новое жилье инвалиду в Новороссийске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном нарушении прав инвалида с военной травмой, которому... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T22:29

2022-08-08T22:29

2022-08-08T22:29

жилье

россия

новороссийск

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном нарушении прав инвалида с военной травмой, которому отказывают в предоставлении нового жилья в Новороссийске, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил проверить информацию о возможном нарушении прав участника боевых действий в Краснодарском крае. Сообщается, что Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к руководству СК России с просьбой проверить сведения о нарушении прав участника боевых действий, инвалида второй группы по военной травме, награжденного орденом Мужества, правнука командующего Северным флотом в 1940—1946 годах Александра Анатольевича Головко, который проживает с супругой и двумя маленькими детьми в ветхом жилье в городе Новороссийске Краснодарского края, при этом от местных властей он получал отказы на предоставление другого жилья", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю регионального СУСК провести процессуальную проверку и представить доклад по ситуации. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20220614/khuliganstvo-1795306106.html

россия

новороссийск

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жилье, россия, новороссийск, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)