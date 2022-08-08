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В Калмыкии силовиков приговорили к 58 годам колонии за убийство - РИА Новости, 08.08.2022
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В Калмыкии силовиков приговорили к 58 годам колонии за убийство
В Калмыкии силовиков приговорили к 58 годам колонии за убийство - РИА Новости, 08.08.2022
В Калмыкии силовиков приговорили к 58 годам колонии за убийство
Суд в Калмыкии приговорил банду из трех бывших сотрудников силовых ведомств в общей сложности к 58 годам тюрьмы за убийство, разбой и за нападение на колбасный... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:24
2022-08-08T20:24
происшествия
ростовская область
сарпинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Суд в Калмыкии приговорил банду из трех бывших сотрудников силовых ведомств в общей сложности к 58 годам тюрьмы за убийство, разбой и за нападение на колбасный цех, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.По информации ведомства, в ноябре 2020 года банда из трех жителей Ростовской области, вооруженная обрезами и гвоздодерами, напала на колбасный цех в Сарпинском районе Калмыкии, а также на дом владельца предприятия. По данным СК, предпринимателя и его жену ранили, а один из работников цеха был убит. После задержания члены банды признались еще в четырех разбойных нападениях, совершенных в Ростовской области с 2014 года. Отмечается, что в ходе обысков у участников преступной группы были обнаружены тайники с награбленным имуществом и оружием.В ходе следствия было установлено, что все трое на момент совершения преступления являлись действующими сотрудниками правоохранительных органов Ростовской области.Присяжные заседатели признали участников банды виновными в бандитизме, разбое, убийстве, незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, хищении и переделке огнестрельного оружия. На основе обвинительного вердикта Верховный суд Калмыкии вынес свой приговор."Организатору банды вынесено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 2 года, двум остальным членам банды назначены наказания в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима с ограничением свободы на срок 2 года и 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении СК.Отмечается, что подсудимых лишили специальных званий. Приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20220808/prigovor-1807933852.html
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, сарпинский район, следственный комитет россии (ск рф)
20:24 08.08.2022
 
В Калмыкии силовиков приговорили к 58 годам колонии за убийство

В Калмыкии силовикам дали 58 лет колонии за убийство и нападение на колбасный цех

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Суд в Калмыкии приговорил банду из трех бывших сотрудников силовых ведомств в общей сложности к 58 годам тюрьмы за убийство, разбой и за нападение на колбасный цех, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
По информации ведомства, в ноябре 2020 года банда из трех жителей Ростовской области, вооруженная обрезами и гвоздодерами, напала на колбасный цех в Сарпинском районе Калмыкии, а также на дом владельца предприятия. По данным СК, предпринимателя и его жену ранили, а один из работников цеха был убит. После задержания члены банды признались еще в четырех разбойных нападениях, совершенных в Ростовской области с 2014 года. Отмечается, что в ходе обысков у участников преступной группы были обнаружены тайники с награбленным имуществом и оружием.
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На Камчатке вынесли приговор экс-депутату, обвинявшемуся в убийстве
В ходе следствия было установлено, что все трое на момент совершения преступления являлись действующими сотрудниками правоохранительных органов Ростовской области.
Присяжные заседатели признали участников банды виновными в бандитизме, разбое, убийстве, незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, хищении и переделке огнестрельного оружия. На основе обвинительного вердикта Верховный суд Калмыкии вынес свой приговор.
"Организатору банды вынесено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 2 года, двум остальным членам банды назначены наказания в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима с ограничением свободы на срок 2 года и 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что подсудимых лишили специальных званий. Приговор в силу не вступил.
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