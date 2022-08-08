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Минцифры предложило не штрафовать за продажу гаджетов без российского ПО - РИА Новости, 08.08.2022
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Минцифры предложило не штрафовать за продажу гаджетов без российского ПО
Минцифры предложило не штрафовать за продажу гаджетов без российского ПО - РИА Новости, 08.08.2022
Минцифры предложило не штрафовать за продажу гаджетов без российского ПО
Минцифры РФ предлагает освободить бизнес от административной ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предустановленного... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:31
2022-08-08T15:33
россия
технологии
эльдар муртазин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
mobile research group
apple
volkswagen touareg
skoda octavia
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает освободить бизнес от административной ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения, соответствующий проект закона министерство внесло в правительство, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Как рассказали в Минцифры, министерство внесло в правительство проект федерального закона о внесении изменений в статью 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Предполагается, что исключение будет действовать в соответствии с нормами, легализующими параллельный импорт. Проект прошел согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти."Законопроект предусматривает освобождение от административной ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров (смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления), включенных в перечень Минпромторга России для параллельного импорта, без установленных российских программ", - пояснили РИА Новости в пресс-службе министерства."Штрафы не работают, потому что при параллельном импорте невозможна предустановка обязательного российского программного обеспечения. В магазинах присутствуют разные товары: ввезенные официально с участием правообладателя и ввезенные официально без такового. В первом случае они могут иметь предустановку отечественного ПО, во втором – нет", - прокомментировал РИА Новости инициативу министерства ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "На сегодняшний день этот закон о предустановке прекращает работать как минимум на то время, пока ситуация не нормализуется", - пояснил эксперт.Отечественное ПО предустанавливается на устройства с 1 апреля 2021 года. Перечень для предустановки утверждается ежегодно на основе отбора заявок, поданных правообладателями ПО. По итогам отбора 2021 года был утвержден перечень российских программ для ЭВМ, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году.Решение о легализации параллельного импорта изначально было временным, на данный момент действует до конца 2022 года. В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт, он включает более 50 категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.), электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.) и игровые приставки (Xbox и PlayStation).
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россия, технологии, эльдар муртазин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), mobile research group, apple, volkswagen touareg, skoda octavia, bmw x5
15:31 08.08.2022 (обновлено: 15:33 08.08.2022)
 
Минцифры предложило не штрафовать за продажу гаджетов без российского ПО

Минцифры предложило не штрафовать бизнес за продажу гаджетов без российского ПО

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПокупатель возле стенда с мобильными устройствами
Покупатель возле стенда с мобильными устройствами - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Покупатель возле стенда с мобильными устройствами. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает освободить бизнес от административной ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения, соответствующий проект закона министерство внесло в правительство, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Как рассказали в Минцифры, министерство внесло в правительство проект федерального закона о внесении изменений в статью 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Предполагается, что исключение будет действовать в соответствии с нормами, легализующими параллельный импорт. Проект прошел согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
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"Законопроект предусматривает освобождение от административной ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров (смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления), включенных в перечень Минпромторга России для параллельного импорта, без установленных российских программ", - пояснили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Штрафы не работают, потому что при параллельном импорте невозможна предустановка обязательного российского программного обеспечения. В магазинах присутствуют разные товары: ввезенные официально с участием правообладателя и ввезенные официально без такового. В первом случае они могут иметь предустановку отечественного ПО, во втором – нет", - прокомментировал РИА Новости инициативу министерства ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "На сегодняшний день этот закон о предустановке прекращает работать как минимум на то время, пока ситуация не нормализуется", - пояснил эксперт.
Отечественное ПО предустанавливается на устройства с 1 апреля 2021 года. Перечень для предустановки утверждается ежегодно на основе отбора заявок, поданных правообладателями ПО. По итогам отбора 2021 года был утвержден перечень российских программ для ЭВМ, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году.
Решение о легализации параллельного импорта изначально было временным, на данный момент действует до конца 2022 года. В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт, он включает более 50 категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.), электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.) и игровые приставки (Xbox и PlayStation).
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РоссияТехнологииЭльдар МуртазинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Mobile Research GroupAppleVolkswagen TouaregSkoda OctaviaBMW X5
 
 
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