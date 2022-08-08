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В Санкт-Петербурге шторм свалил сотни деревьев

В Санкт-Петербурге шторм свалил сотни деревьев - РИА Новости, 08.08.2022

В Санкт-Петербурге шторм свалил сотни деревьев

Штормовой ветер за минувшие выходные повалил в Санкт-Петербурге 267 деревьев, сообщает городской комитет по благоустройству в понедельник. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:17

2022-08-08T14:17

2022-08-08T14:17

происшествия

жкх

александр беглов

санкт-петербург

приморский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Штормовой ветер за минувшие выходные повалил в Санкт-Петербурге 267 деревьев, сообщает городской комитет по благоустройству в понедельник.В субботу в городе прошли сильные дожди, порывы шквалистого ветра достигали 27 метров в секунду (по шкале Бофорта это сильный шторм). В Невском районе ветром сдуло остановку общественного транспорта - прохожая попала в больницу с переломом плеча.Как сообщали городские власти, в наибольшей степени непогода затронула Курортный, Петродворцовый и Приморский районы, состояние которых проинспектировал губернатор Александр Беглов. Он поручил коммунальным службам оперативно устранить последствия непогоды."Ураган, пронесшийся по городу в минувшие выходные, изрядно потрепал сады и скверы. В одном лишь Курортном лесопарке выявлено 99 упавших деревьев, а в целом по Петербургу эта цифра доходит до 267", - говорится в сообщении.Отмечается также, что на проезжую часть упали 29 деревьев. Все они были оперативно распилены и убраны с дороги. Несколько автомобилей, оград и ЛЭП получили повреждения.В настоящее время в городе продолжают вывозить поваленные штормом деревья. В садах и скверах работают более тысячи специалистов садово-паркового хозяйства и почти 300 единиц техники. На улицах Петербурга работают 843 дворника и почти 500 единиц техники дорожных предприятий.Комитет по благоустройству в пятницу днем перешел в режим повышенной готовности в связи приближением шторма. Подведомственные предприятия организовали аварийные бригады, под особый контроль были взяты зоны пешеходных переходов, остановок, подходов к станциям метро. Сады и парки в Петербурге открылись лишь в понедельник утром.

https://radiosputnik.ria.ru/20220808/spb-1808015958.html

https://ria.ru/20220807/metro-1807871906.html

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происшествия, жкх, александр беглов, санкт-петербург, приморский район, россия