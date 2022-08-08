https://ria.ru/20220808/shreder-1808098125.html
Шредера не стали исключать из партии из-за дружбы с Путиным, сообщили СМИ
Шредера не стали исключать из партии из-за дружбы с Путиным, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.08.2022
Шредера не стали исключать из партии из-за дружбы с Путиным, сообщили СМИ
Арбитражная комиссия партии СДпГ в первой инстанции отклонила ходатайство об исключении экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера из партии из-за его контактов с... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:29
2022-08-08T16:29
2022-08-08T16:29
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БЕРЛИН, 8 авг - РИА Новости. Арбитражная комиссия партии СДпГ в первой инстанции отклонила ходатайство об исключении экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера из партии из-за его контактов с "Газпромом" и президентом РФ Владимиром Путиным."Бывший канцлер Герхард Шредер может оставаться в СДпГ. Арбитражная комиссия округа СДпГ Ганновера отклонила все ходатайства об исключении его из партии", - сообщает издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на сообщение партии.Ранее 17 региональных партийных объединений инициировали регуляторные разбирательства против Шредера в контексте его контактов с президентом России Владимиром Путиным и российским газовым и нефтяным сектором. По мнению многих сопартийцев Шредера, сообщает газета, экс-канцлер недостаточно сильно дистанцировался от РФ после начала СВО на Украине.Однако согласно заключению арбитражной комиссии, "личная дружба с президентом России не нарушает устав СДпГ", а является "личным делом" бывшего канцлера, пишет Süddeutsche Zeitung.Контакты бывшего канцлера с российским корпорациями также не наносят вред партии, поскольку схожие претензии можно было бы предъявить и к текущему правительству, которому в таком случае "пришлось бы нести ответственность за импорт газа из РФ", цитирует газета из заключения.Решение может быть обжаловано в течение двух недель, далее окончательный вердикт вынесет вышестоящая инстанция.Ранее бывший немецкий канцлер рассказал об итогах своей поездки в Москву, где он провел переговоры по энергетической политике. Шредер обратился к немецким властям с призывом запустить трубопровод "Северный поток 2". Он также заявил, что не собирается отказываться и извиняться за дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220804/zelenskiy-1807182499.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, герхард шредер, россия, украина, ганновер, северный поток — 2, владимир путин
Шредера не стали исключать из партии из-за дружбы с Путиным, сообщили СМИ
Süddeutsche Zeitung: Шредера не стали исключать из партии СДпГ из-за дружбы с Путиным
БЕРЛИН, 8 авг - РИА Новости. Арбитражная комиссия партии СДпГ в первой инстанции отклонила ходатайство об исключении экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера из партии из-за его контактов с "Газпромом" и президентом РФ Владимиром Путиным.
"Бывший канцлер Герхард Шредер
может оставаться в СДпГ. Арбитражная комиссия округа СДпГ Ганновера
отклонила все ходатайства об исключении его из партии", - сообщает издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на сообщение партии.
Ранее 17 региональных партийных объединений инициировали регуляторные разбирательства против Шредера в контексте его контактов с президентом России Владимиром Путиным
и российским газовым и нефтяным сектором. По мнению многих сопартийцев Шредера, сообщает газета, экс-канцлер недостаточно сильно дистанцировался от РФ после начала СВО на Украине
.
Однако согласно заключению арбитражной комиссии, "личная дружба с президентом России не нарушает устав СДпГ", а является "личным делом" бывшего канцлера, пишет Süddeutsche Zeitung.
Контакты бывшего канцлера с российским корпорациями также не наносят вред партии, поскольку схожие претензии можно было бы предъявить и к текущему правительству, которому в таком случае "пришлось бы нести ответственность за импорт газа из РФ", цитирует газета из заключения.
Решение может быть обжаловано в течение двух недель, далее окончательный вердикт вынесет вышестоящая инстанция.
Ранее бывший немецкий канцлер рассказал об итогах своей поездки в Москву
, где он провел переговоры по энергетической политике. Шредер обратился к немецким властям с призывом запустить трубопровод "Северный поток 2
". Он также заявил, что не собирается отказываться и извиняться за дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным.