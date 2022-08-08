https://ria.ru/20220808/shkoly-1808184069.html

На Кубани до конца 2023 года модернизируют 56 школ

На Кубани до конца 2023 года модернизируют 56 школ - РИА Новости, 08.08.2022

На Кубани до конца 2023 года модернизируют 56 школ

На Кубани до конца 2023 года комплексно модернизируют 56 школ, сообщила замгубернатора края по социальным вопросам Анна Минькова. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T22:25

2022-08-08T22:25

2022-08-08T22:30

общество

краснодарский край

ейский район

российское движение школьников

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. На Кубани до конца 2023 года комплексно модернизируют 56 школ, сообщила замгубернатора края по социальным вопросам Анна Минькова.Как отметила замглавы края, регион активно строит новые школы, чтобы сократить дефицит мест в учебных учреждениях региона. На эти цели выделяют беспрецедентные суммы, как из краевого, так и из федерального бюджетов.Она уточнила, что дополнительный отбор на предоставление федеральных субсидий в 2023 году прошли еще 15 образовательных организаций Краснодарского края. Речь идет о сельских школах Апшеронского, Динского, Каневского, Курганинского, Павловского, Северского, Туапсинского и Ейского районов. А также о двух коррекционных школах-интернатах, расположенных в станицах Платнировской и Бесскорбной."Сейчас по программе "Модернизация школьных систем образования" обновление идет в 41 школе. Программа подразумевает не только капремонт, но и закупку оборудования и учебных пособий, повышение квалификации учителей", - пояснили в администрации края.За ходом выполнения ремонтных работ, закупок и поставок наблюдают штабы родительского общественного контроля. В них также входят представители Национальной ассоциации родителей, Российского движения школьников, всероссийского конкурса "Большая перемена".По данным краевых властей, всего в 2022 году на капремонт школ края выделили более 2,7 миллиарда рублей, в том числе более 1,7 миллиарда – из краевого бюджета. Средства направили на обновление инженерных систем, кровель, фасадов, спортзалов и пищеблоков, благоустройство территории. Оценка готовности всех 1248 общеобразовательных организаций к новому учебному году завершится до 20 августа.

https://ria.ru/20220726/shkoly-1805190482.html

краснодарский край

ейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, краснодарский край, ейский район, российское движение школьников