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На Кубани до конца 2023 года модернизируют 56 школ - РИА Новости, 08.08.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220808/shkoly-1808184069.html
На Кубани до конца 2023 года модернизируют 56 школ
На Кубани до конца 2023 года модернизируют 56 школ - РИА Новости, 08.08.2022
На Кубани до конца 2023 года модернизируют 56 школ
На Кубани до конца 2023 года комплексно модернизируют 56 школ, сообщила замгубернатора края по социальным вопросам Анна Минькова. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:25
2022-08-08T22:30
общество
краснодарский край
ейский район
российское движение школьников
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. На Кубани до конца 2023 года комплексно модернизируют 56 школ, сообщила замгубернатора края по социальным вопросам Анна Минькова.Как отметила замглавы края, регион активно строит новые школы, чтобы сократить дефицит мест в учебных учреждениях региона. На эти цели выделяют беспрецедентные суммы, как из краевого, так и из федерального бюджетов.Она уточнила, что дополнительный отбор на предоставление федеральных субсидий в 2023 году прошли еще 15 образовательных организаций Краснодарского края. Речь идет о сельских школах Апшеронского, Динского, Каневского, Курганинского, Павловского, Северского, Туапсинского и Ейского районов. А также о двух коррекционных школах-интернатах, расположенных в станицах Платнировской и Бесскорбной."Сейчас по программе "Модернизация школьных систем образования" обновление идет в 41 школе. Программа подразумевает не только капремонт, но и закупку оборудования и учебных пособий, повышение квалификации учителей", - пояснили в администрации края.За ходом выполнения ремонтных работ, закупок и поставок наблюдают штабы родительского общественного контроля. В них также входят представители Национальной ассоциации родителей, Российского движения школьников, всероссийского конкурса "Большая перемена".По данным краевых властей, всего в 2022 году на капремонт школ края выделили более 2,7 миллиарда рублей, в том числе более 1,7 миллиарда – из краевого бюджета. Средства направили на обновление инженерных систем, кровель, фасадов, спортзалов и пищеблоков, благоустройство территории. Оценка готовности всех 1248 общеобразовательных организаций к новому учебному году завершится до 20 августа.
https://ria.ru/20220726/shkoly-1805190482.html
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общество, краснодарский край, ейский район, российское движение школьников
22:25 08.08.2022 (обновлено: 22:30 08.08.2022)
 
На Кубани до конца 2023 года модернизируют 56 школ

На Кубани до конца 2023 года модернизируют 56 школ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. На Кубани до конца 2023 года комплексно модернизируют 56 школ, сообщила замгубернатора края по социальным вопросам Анна Минькова.
Как отметила замглавы края, регион активно строит новые школы, чтобы сократить дефицит мест в учебных учреждениях региона. На эти цели выделяют беспрецедентные суммы, как из краевого, так и из федерального бюджетов.
"Также большое внимание уделяем уже существующим образовательным учреждениям. Многие из них возвели двадцать и более лет назад, и они нуждаются в капитальном ремонте. Необходимо во всех школах создавать современные и комфортные условия для наших детей и учителей – это одна из ключевых задач, стоящих перед отраслью образования. Благодаря участию в федеральной программе в крае до конца 2023 года модернизируют 56 школ, в том числе в небольших сельских поселениях", – приводятся в сообщении администрации края слова Миньковой.
Она уточнила, что дополнительный отбор на предоставление федеральных субсидий в 2023 году прошли еще 15 образовательных организаций Краснодарского края. Речь идет о сельских школах Апшеронского, Динского, Каневского, Курганинского, Павловского, Северского, Туапсинского и Ейского районов. А также о двух коррекционных школах-интернатах, расположенных в станицах Платнировской и Бесскорбной.
"Сейчас по программе "Модернизация школьных систем образования" обновление идет в 41 школе. Программа подразумевает не только капремонт, но и закупку оборудования и учебных пособий, повышение квалификации учителей", - пояснили в администрации края.
За ходом выполнения ремонтных работ, закупок и поставок наблюдают штабы родительского общественного контроля. В них также входят представители Национальной ассоциации родителей, Российского движения школьников, всероссийского конкурса "Большая перемена".
По данным краевых властей, всего в 2022 году на капремонт школ края выделили более 2,7 миллиарда рублей, в том числе более 1,7 миллиарда – из краевого бюджета. Средства направили на обновление инженерных систем, кровель, фасадов, спортзалов и пищеблоков, благоустройство территории. Оценка готовности всех 1248 общеобразовательных организаций к новому учебному году завершится до 20 августа.
Школьный класс - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 20:25Краснодарский край
Строительство 17 школ планируют завершить на Кубани до конца 2022 года
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайЕйский районРоссийское движение школьников
 
 
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