https://ria.ru/20220808/sbu-1808152211.html

Ветеран "Альфы" назвал уткой данные СБУ о срыве покушений на силовиков

Ветеран "Альфы" назвал уткой данные СБУ о срыве покушений на силовиков - РИА Новости, 08.08.2022

Ветеран "Альфы" назвал уткой данные СБУ о срыве покушений на силовиков

Заявление Службы безопасности Украины о якобы предотвращении ею покушений на украинского министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T19:17

2022-08-08T19:17

2022-08-08T20:52

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заявление Службы безопасности Украины о якобы предотвращении ею покушений на украинского министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилла Буданова - это пропагандистская "утка", призванная, с одной стороны, отвлечь внимание мировой общественности от реальных покушений на глав администраций территорий, подконтрольных РФ, а с другой стороны - и обелить украинских силовиков на фоне их провалов.Об этом РИА Новости заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.Ранее СБУ сообщила о предотвращении покушения диверсантами на Резникова, Буданова, а также некоего известного украинского активиста. Никаких доказательств при этом спецслужба не предоставила."Если бы были хоть какие-то доказательства, СБУ их бы показала. Но их нет. Поэтому к сообщению СБУ я отношусь как к очередной пропагандистской "утке", цель которой - отвлечь внимание от того, что на самом деле украинские диверсанты, террористы совершают покушения на руководителей администраций в тех районах, которые контролируются Россией, и эти преступления видны всему миру", - сказал Гончаров.Кроме того, нынешнее заявление СБУ - это и попытка обелить силовиков в глазах украинского общества на фоне их провалов, полагает собеседник агентства.Ранее были обнародованы многочисленные, бывшие секретными факты о работе Службы безопасности Украины, полученные российскими силовыми структурами от офицеров СБУ. Кроме того, в конце июля ФСБ РФ сообщила о срыве операции ГУР МО Украины по угону российских военных самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.

https://ria.ru/20220808/ukraina-1808056324.html

https://ria.ru/20220805/sbu-1807491560.html

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в мире, украина, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)