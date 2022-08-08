19:17 08.08.2022 (обновлено: 20:52 08.08.2022)
Ветеран "Альфы" назвал уткой данные СБУ о срыве покушений на силовиков
Ветеран "Альфы" Гончаров назвал уткой данные СБУ о срыве покушений на украинских силовиков
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заявление Службы безопасности Украины о якобы предотвращении ею покушений на украинского министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилла Буданова - это пропагандистская "утка", призванная, с одной стороны, отвлечь внимание мировой общественности от реальных покушений на глав администраций территорий, подконтрольных РФ, а с другой стороны - и обелить украинских силовиков на фоне их провалов.
Об этом РИА Новости заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Ранее СБУ сообщила о предотвращении покушения диверсантами на Резникова, Буданова, а также некоего известного украинского активиста. Никаких доказательств при этом спецслужба не предоставила.
"Если бы были хоть какие-то доказательства, СБУ их бы показала. Но их нет. Поэтому к сообщению СБУ я отношусь как к очередной пропагандистской "утке", цель которой - отвлечь внимание от того, что на самом деле украинские диверсанты, террористы совершают покушения на руководителей администраций в тех районах, которые контролируются Россией, и эти преступления видны всему миру", - сказал Гончаров.
Кроме того, нынешнее заявление СБУ - это и попытка обелить силовиков в глазах украинского общества на фоне их провалов, полагает собеседник агентства.
Ранее были обнародованы многочисленные, бывшие секретными факты о работе Службы безопасности Украины, полученные российскими силовыми структурами от офицеров СБУ. Кроме того, в конце июля ФСБ РФ сообщила о срыве операции ГУР МО Украины по угону российских военных самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.