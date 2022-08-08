https://ria.ru/20220808/sanktsii-1808126118.html
Большинство европейцев против антироссийских санкций, показало исследование
Большинство европейцев против антироссийских санкций, показало исследование - РИА Новости, 08.08.2022
Большинство европейцев против антироссийских санкций, показало исследование
Более половины жителей в ряде ведущих европейских стран выступают против новых антироссийских санкций, если они приведут к дальнейшему ухудшению уровня жизни... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:57
2022-08-08T17:57
2022-08-08T17:57
в мире
россия
европа
санкции в отношении россии
франция
италия
германия
испания
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Более половины жителей в ряде ведущих европейских стран выступают против новых антироссийских санкций, если они приведут к дальнейшему ухудшению уровня жизни населения, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией YouGov.Больше всего против введения дальнейших антироссийских санкций выступают французы, где 63% опрошенных считают, что это неоправданная мера с учетом возможных последствий, которые они могут иметь для страны. Поддерживают же санкционную политику, несмотря на рост стоимости жизни, только 27%.Второе место занимает Италия, там против санкций высказались 59%, за – 27%.За ними следуют Германия и Испания, где санкционную политику в отношении России не одобряют 54% респондентов, поддерживает её 34% и 35% соответственно.В Великобритании чуть меньше половины (47%) высказались против антироссийских санкций на фоне рекордной инфляции, поддержали – 38%.Больше всего введение новых санкций приветствуют поляки, там только 45% готовы отказаться от них, в то время как 39% выразили готовность продолжать оказывать дальнейшее санкционное давление на Россию.Исследование проводилось с 22 июня по 11 июля. В нем приняли участие 7878 человек из разных европейских стран. Статистическая погрешность не указана.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220808/finlyandiya-1807994044.html
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россия
европа
франция
италия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, санкции в отношении россии, франция, италия, германия, испания
Большинство европейцев против антироссийских санкций, показало исследование
Исследование YouGov: большинство европейцев выступают против новых антироссийских санкций
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Более половины жителей в ряде ведущих европейских стран выступают против новых антироссийских санкций, если они приведут к дальнейшему ухудшению уровня жизни населения, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией YouGov.
Больше всего против введения дальнейших антироссийских санкций выступают французы, где 63% опрошенных считают, что это неоправданная мера с учетом возможных последствий, которые они могут иметь для страны. Поддерживают же санкционную политику, несмотря на рост стоимости жизни, только 27%.
Второе место занимает Италия
, там против санкций высказались 59%, за – 27%.
За ними следуют Германия
и Испания
, где санкционную политику в отношении России
не одобряют 54% респондентов, поддерживает её 34% и 35% соответственно.
В Великобритании
чуть меньше половины (47%) высказались против антироссийских санкций на фоне рекордной инфляции, поддержали – 38%.
Больше всего введение новых санкций приветствуют поляки, там только 45% готовы отказаться от них, в то время как 39% выразили готовность продолжать оказывать дальнейшее санкционное давление на Россию.
Исследование проводилось с 22 июня по 11 июля. В нем приняли участие 7878 человек из разных европейских стран. Статистическая погрешность не указана.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.