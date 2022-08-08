https://ria.ru/20220808/sanktsii-1808126118.html

Большинство европейцев против антироссийских санкций, показало исследование

Большинство европейцев против антироссийских санкций, показало исследование - РИА Новости, 08.08.2022

Большинство европейцев против антироссийских санкций, показало исследование

Более половины жителей в ряде ведущих европейских стран выступают против новых антироссийских санкций, если они приведут к дальнейшему ухудшению уровня жизни... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:57

2022-08-08T17:57

2022-08-08T17:57

в мире

россия

европа

санкции в отношении россии

франция

италия

германия

испания

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Более половины жителей в ряде ведущих европейских стран выступают против новых антироссийских санкций, если они приведут к дальнейшему ухудшению уровня жизни населения, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией YouGov.Больше всего против введения дальнейших антироссийских санкций выступают французы, где 63% опрошенных считают, что это неоправданная мера с учетом возможных последствий, которые они могут иметь для страны. Поддерживают же санкционную политику, несмотря на рост стоимости жизни, только 27%.Второе место занимает Италия, там против санкций высказались 59%, за – 27%.За ними следуют Германия и Испания, где санкционную политику в отношении России не одобряют 54% респондентов, поддерживает её 34% и 35% соответственно.В Великобритании чуть меньше половины (47%) высказались против антироссийских санкций на фоне рекордной инфляции, поддержали – 38%.Больше всего введение новых санкций приветствуют поляки, там только 45% готовы отказаться от них, в то время как 39% выразили готовность продолжать оказывать дальнейшее санкционное давление на Россию.Исследование проводилось с 22 июня по 11 июля. В нем приняли участие 7878 человек из разных европейских стран. Статистическая погрешность не указана.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220808/finlyandiya-1807994044.html

https://ria.ru/20220807/chekhiya-1807868537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, европа, санкции в отношении россии, франция, италия, германия, испания