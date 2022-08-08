https://ria.ru/20220808/samolet-1808182753.html

США получили ордер на изъятие самолета, якобы принадлежащего депутату Скочу

США получили ордер на изъятие самолета, якобы принадлежащего депутату Скочу - РИА Новости, 08.08.2022

США получили ордер на изъятие самолета, якобы принадлежащего депутату Скочу

Прокуратура США получила ордер на изъятие самолета стоимостью свыше 90 миллионов долларов, якобы принадлежащего российскому депутату Андрею Скочу, сообщает... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T22:07

2022-08-08T22:07

2022-08-08T22:16

андрей скоч

сша

нью-йорк (город)

госдума рф

airbus

airbus a319

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100673/10/1006731003_0:34:2400:1384_1920x0_80_0_0_2d12be2bab14bfeda96376a8ae18227a.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Прокуратура США получила ордер на изъятие самолета стоимостью свыше 90 миллионов долларов, якобы принадлежащего российскому депутату Андрею Скочу, сообщает американский минюст."США было разрешено изъять Airbus A319-100, принадлежащий находящемуся под санкциями российскому олигарху Андрею Скочу и контролируемый им, в соответствии с ордером на конфискацию, выданным Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка, который посчитал, что самолет подлежит изъятию и конфискации на основании вероятного нарушения федеральных законов о борьбе с отмыванием денег", - говорится в сообщении на сайте минюста.Минюст США ввел санкции против Скоча еще в 2018 году, а в марте текущего года вновь включил его в санкционный список в числе других депутатов Госдумы. По утверждению минюста США, Скоч якобы является владельцем Airbus через ряд "фиктивных компаний и трастов, связанных с его романтическим партнером".

https://ria.ru/20220520/yakhty-1789690574.html

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей скоч, сша, нью-йорк (город), госдума рф, airbus, airbus a319