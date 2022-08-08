https://ria.ru/20220808/samolet-1808182753.html
США получили ордер на изъятие самолета, якобы принадлежащего депутату Скочу
США получили ордер на изъятие самолета, якобы принадлежащего депутату Скочу - РИА Новости, 08.08.2022
США получили ордер на изъятие самолета, якобы принадлежащего депутату Скочу
Прокуратура США получила ордер на изъятие самолета стоимостью свыше 90 миллионов долларов, якобы принадлежащего российскому депутату Андрею Скочу, сообщает... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:07
2022-08-08T22:07
2022-08-08T22:16
андрей скоч
сша
нью-йорк (город)
госдума рф
airbus
airbus a319
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Прокуратура США получила ордер на изъятие самолета стоимостью свыше 90 миллионов долларов, якобы принадлежащего российскому депутату Андрею Скочу, сообщает американский минюст."США было разрешено изъять Airbus A319-100, принадлежащий находящемуся под санкциями российскому олигарху Андрею Скочу и контролируемый им, в соответствии с ордером на конфискацию, выданным Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка, который посчитал, что самолет подлежит изъятию и конфискации на основании вероятного нарушения федеральных законов о борьбе с отмыванием денег", - говорится в сообщении на сайте минюста.Минюст США ввел санкции против Скоча еще в 2018 году, а в марте текущего года вновь включил его в санкционный список в числе других депутатов Госдумы. По утверждению минюста США, Скоч якобы является владельцем Airbus через ряд "фиктивных компаний и трастов, связанных с его романтическим партнером".
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андрей скоч, сша, нью-йорк (город), госдума рф, airbus, airbus a319
22:07 08.08.2022 (обновлено: 22:16 08.08.2022)
США получили ордер на изъятие самолета, якобы принадлежащего депутату Скочу
США получили ордер на изъятие самолета, якобы принадлежащего российскому депутату Скочу