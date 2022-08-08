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На Сахалине создадут центр водородного инжиниринга, заявил Чернышенко - РИА Новости, 08.08.2022
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На Сахалине создадут центр водородного инжиниринга, заявил Чернышенко
На Сахалине создадут центр водородного инжиниринга, заявил Чернышенко - РИА Новости, 08.08.2022
На Сахалине создадут центр водородного инжиниринга, заявил Чернышенко
Центр водородного инжиниринга с опытным полигоном будет создан на Сахалине, заявил в понедельник зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T08:43
2022-08-08T08:43
экономика
дальний восток
сахалин
дмитрий чернышенко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Центр водородного инжиниринга с опытным полигоном будет создан на Сахалине, заявил в понедельник зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в островной регион.По информации пресс-службы вице-премьера, новый объект создается по инициативе Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ)."По проекту там будет опытный полигон, который в будущем должен стать частью Восточного регионального водородного кластера, предусмотренного Концепцией развития водородной энергетики страны. Представленная инициатива имеет большое прикладное значение. В будущем ноу-хау Центра можно будут тиражировать на Дальнем Востоке, в Арктике и других регионах России", - цитирует пресс-служба Чернышенко.На данный момент на базе СКБ САМИ создаются гидроакустические комплексы широкого назначения, также есть изделия для нефтегазового комплекса, которые являются аналогами иностранного оборудования. Вице-премьер подчеркнул, что у предприятия "открылась ниша, которую нужно замещать", для обеспечения технологического суверенитета страны."Нужно четко понять спрос, который есть на рынке, и подготовиться к нему. Есть инструменты и поддержка, которую мы можем оказать через государственные программы научно-технологического развития, а также по линии Минпромторга. Мы уже обсуждали с губернатором Валерием Лимаренко, что можно еще пойти по линии приборостроения, с поддержкой Минэкономразвития", - резюмировал Чернышенко.
https://ria.ru/20220706/tekhnologii-1800778500.html
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экономика, дальний восток, сахалин, дмитрий чернышенко
08:43 08.08.2022
 
На Сахалине создадут центр водородного инжиниринга, заявил Чернышенко

Вице-премьер Чернышенко: центр водородного инжиниринга с полигоном создадут на Сахалине

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Центр водородного инжиниринга с опытным полигоном будет создан на Сахалине, заявил в понедельник зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в островной регион.
По информации пресс-службы вице-премьера, новый объект создается по инициативе Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ).
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"По проекту там будет опытный полигон, который в будущем должен стать частью Восточного регионального водородного кластера, предусмотренного Концепцией развития водородной энергетики страны. Представленная инициатива имеет большое прикладное значение. В будущем ноу-хау Центра можно будут тиражировать на Дальнем Востоке, в Арктике и других регионах России", - цитирует пресс-служба Чернышенко.
На данный момент на базе СКБ САМИ создаются гидроакустические комплексы широкого назначения, также есть изделия для нефтегазового комплекса, которые являются аналогами иностранного оборудования. Вице-премьер подчеркнул, что у предприятия "открылась ниша, которую нужно замещать", для обеспечения технологического суверенитета страны.
"Нужно четко понять спрос, который есть на рынке, и подготовиться к нему. Есть инструменты и поддержка, которую мы можем оказать через государственные программы научно-технологического развития, а также по линии Минпромторга. Мы уже обсуждали с губернатором Валерием Лимаренко, что можно еще пойти по линии приборостроения, с поддержкой Минэкономразвития", - резюмировал Чернышенко.
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ЭкономикаДальний ВостокСахалинДмитрий Чернышенко
 
 
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