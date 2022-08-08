https://ria.ru/20220808/sakhalin-1807922515.html

В Японии рассказали подробности процедур по проекту "Сахалин-2"

В Японии рассказали подробности процедур по проекту "Сахалин-2" - РИА Новости, 08.08.2022

В Японии рассказали подробности процедур по проекту "Сахалин-2"

Японские копании приступят к формальностям по проекту "Сахалин-2", как только будут готовы условия, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T06:58

2022-08-08T06:58

2022-08-08T06:59

экономика

япония

россия

сахалин-2

sakhalin energy

газпром

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ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Японские копании приступят к формальностям по проекту "Сахалин-2", как только будут готовы условия, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда."Но есть необходимость рассмотреть в дальнейшем подробности наших действий после изучения содержания решения российского правительства, я хотел бы воздержаться от подробностей обсуждения с компаниями условий инвестирования и так далее. В любом случае правительство и бизнес объединят усилия для защиты интересов японских компаний и для обеспечения стабильных поставок СПГ. Основное направление сформировано, и как только будут готовы условия, мы хотели бы приступить к (процедурным) формальностям", — добавил Хагиуда.Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Он будет считаться созданным с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. Управляющим общества станет действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.В июне президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В указе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy.Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi - 12,5% и 10% соответственно."Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит — передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy.Проект дает Японии около 9% от всего импортируемого ею СПГ.Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке — 2". По оценке Shell, по итогам прошлого квартала компания должна потерять от 4 до 5 миллиардов долларов в связи с прекращением этой деятельности в России. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.

https://ria.ru/20220808/sakhalin-1807921918.html

https://ria.ru/20220706/gaz-1800744946.html

https://ria.ru/20220707/sakhalin-1800912384.html

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экономика, япония, россия, сахалин-2, sakhalin energy, газпром