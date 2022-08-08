Рейтинг@Mail.ru
Япония заявила о намерении сохранить доли в проекте "Сахалин-1" - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/sakhalin-1807921918.html
Япония заявила о намерении сохранить доли в проекте "Сахалин-1"
Япония заявила о намерении сохранить доли в проекте "Сахалин-1" - РИА Новости, 08.08.2022
Япония заявила о намерении сохранить доли в проекте "Сахалин-1"
Япония намерена сохранить доли японских компаний в проекте "Сахалин-1", заявил министр экономики, торговли и промышленности Укоити Хагиуда на пресс-конференции. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T06:09
2022-08-08T06:34
экономика
россия
япония
сахалин-1
сахалин-2
сахалин
роснефть
exxon mobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155648/55/1556485523_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_141d844cbe209669f350c38c2268174a.jpg
ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Япония намерена сохранить доли японских компаний в проекте "Сахалин-1", заявил министр экономики, торговли и промышленности Укоити Хагиуда на пресс-конференции.Так он прокомментировал указ Владимира Путина о запрете на сделки с принадлежащими недружественным странам долями в том числе в проекте "Сахалин-1".По словам министра, сейчас Токио "уточняет детали". Он подчеркнул, что российский проект важен для Японии в качестве источника поставок нефти за пределами Ближнего Востока, от топлива из которого страна страна зависит на 90 процентов."Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. В любом случае государство и бизнес будут действовать вместе в вопросе обеспечения стабильных поставок энергии. &lt;...&gt; Компании "Сахалина-1" не должны продавать свои доли третьим странам или третьим компаниям, что касается нас, то мы продолжаем следовать прежним курсом и в ситуации никаких изменений нет", — заключил чиновник.Опубликованный 5 августа указ Владимира Путина запретил до конца 2022 года сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях России и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК предприятиях, а также в российских банках по установленному президентом списку.Оператором проекта "Сахалин-1", остается дочерняя компания американской ExxonMobil, владеющая долей в 30 процентов. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора. Как сообщала "Роснефть" (20 процентов), в связи с действиями американской компании добыча на проекте практически остановлена. В среду Exxonmobil сообщила, что работает над передачей своей операционной деятельности по проекту другому, неназванному юрлицу. Также среди акционеров "Сахалина-1" — японская Sodeco (30 процентов) и индийская ONGC (20 процентов).По мнению экспертов, указ президента России вводит дополнительный контроль, но не лишает инвесторов права собственности, иностранные владельцы не теряют права собственности на свои акции и доли в российских компаниях, доли участия в СРП и иных соответствующих проектах.
https://ria.ru/20220707/sakhalin-1800912384.html
https://ria.ru/20220706/gaz-1800744946.html
россия
япония
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155648/55/1556485523_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3c68b8d18ae41b8978cf3b36d4fc11af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, япония, сахалин-1, сахалин-2, сахалин, роснефть, exxon mobil, владимир путин
06:09 08.08.2022 (обновлено: 06:34 08.08.2022)
 
Япония заявила о намерении сохранить доли в проекте "Сахалин-1"

Министр экономики Японии Хагиуда заявил о намерении сохранить доли в проекте "Сахалин-1"

© ПАО "Газпром"Завод по производству СПГ на Сахалине
Завод по производству СПГ на Сахалине
© ПАО "Газпром"
Завод по производству СПГ на Сахалине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Япония намерена сохранить доли японских компаний в проекте "Сахалин-1", заявил министр экономики, торговли и промышленности Укоити Хагиуда на пресс-конференции.
Так он прокомментировал указ Владимира Путина о запрете на сделки с принадлежащими недружественным странам долями в том числе в проекте "Сахалин-1".

"Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами "Сахалин-1" станут невозможны", — признал Хагиуда.

По словам министра, сейчас Токио "уточняет детали". Он подчеркнул, что российский проект важен для Японии в качестве источника поставок нефти за пределами Ближнего Востока, от топлива из которого страна страна зависит на 90 процентов.
"Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. В любом случае государство и бизнес будут действовать вместе в вопросе обеспечения стабильных поставок энергии. <...> Компании "Сахалина-1" не должны продавать свои доли третьим странам или третьим компаниям, что касается нас, то мы продолжаем следовать прежним курсом и в ситуации никаких изменений нет", — заключил чиновник.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 13:15
В Кремле ответили на вопрос о судьбе проекта "Сахалин-1"
Опубликованный 5 августа указ Владимира Путина запретил до конца 2022 года сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях России и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК предприятиях, а также в российских банках по установленному президентом списку.
Оператором проекта "Сахалин-1", остается дочерняя компания американской ExxonMobil, владеющая долей в 30 процентов. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора. Как сообщала "Роснефть" (20 процентов), в связи с действиями американской компании добыча на проекте практически остановлена. В среду Exxonmobil сообщила, что работает над передачей своей операционной деятельности по проекту другому, неназванному юрлицу. Также среди акционеров "Сахалина-1" — японская Sodeco (30 процентов) и индийская ONGC (20 процентов).
По мнению экспертов, указ президента России вводит дополнительный контроль, но не лишает инвесторов права собственности, иностранные владельцы не теряют права собственности на свои акции и доли в российских компаниях, доли участия в СРП и иных соответствующих проектах.
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 17:07
"У нас нет выбора": в Японии не могут найти альтернативу российскому газу
 
ЭкономикаРоссияЯпонияСахалин-1Сахалин-2СахалинРоснефтьExxon MobilВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала