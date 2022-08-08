https://ria.ru/20220808/sakhalin-1807921918.html

Япония заявила о намерении сохранить доли в проекте "Сахалин-1"

Япония заявила о намерении сохранить доли в проекте "Сахалин-1" - РИА Новости, 08.08.2022

Япония заявила о намерении сохранить доли в проекте "Сахалин-1"

Япония намерена сохранить доли японских компаний в проекте "Сахалин-1", заявил министр экономики, торговли и промышленности Укоити Хагиуда на пресс-конференции. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T06:09

2022-08-08T06:09

2022-08-08T06:34

экономика

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япония

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сахалин

роснефть

exxon mobil

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ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Япония намерена сохранить доли японских компаний в проекте "Сахалин-1", заявил министр экономики, торговли и промышленности Укоити Хагиуда на пресс-конференции.Так он прокомментировал указ Владимира Путина о запрете на сделки с принадлежащими недружественным странам долями в том числе в проекте "Сахалин-1".По словам министра, сейчас Токио "уточняет детали". Он подчеркнул, что российский проект важен для Японии в качестве источника поставок нефти за пределами Ближнего Востока, от топлива из которого страна страна зависит на 90 процентов."Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. В любом случае государство и бизнес будут действовать вместе в вопросе обеспечения стабильных поставок энергии. <...> Компании "Сахалина-1" не должны продавать свои доли третьим странам или третьим компаниям, что касается нас, то мы продолжаем следовать прежним курсом и в ситуации никаких изменений нет", — заключил чиновник.Опубликованный 5 августа указ Владимира Путина запретил до конца 2022 года сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях России и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК предприятиях, а также в российских банках по установленному президентом списку.Оператором проекта "Сахалин-1", остается дочерняя компания американской ExxonMobil, владеющая долей в 30 процентов. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора. Как сообщала "Роснефть" (20 процентов), в связи с действиями американской компании добыча на проекте практически остановлена. В среду Exxonmobil сообщила, что работает над передачей своей операционной деятельности по проекту другому, неназванному юрлицу. Также среди акционеров "Сахалина-1" — японская Sodeco (30 процентов) и индийская ONGC (20 процентов).По мнению экспертов, указ президента России вводит дополнительный контроль, но не лишает инвесторов права собственности, иностранные владельцы не теряют права собственности на свои акции и доли в российских компаниях, доли участия в СРП и иных соответствующих проектах.

https://ria.ru/20220707/sakhalin-1800912384.html

https://ria.ru/20220706/gaz-1800744946.html

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экономика, россия, япония, сахалин-1, сахалин-2, сахалин, роснефть, exxon mobil, владимир путин