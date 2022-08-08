https://ria.ru/20220808/rosatom-1807990358.html

"Росатом" начал опытную эксплуатацию двух объектов на территории Боливии

"Росатом" начал опытную эксплуатацию двух объектов на территории Боливии - РИА Новости, 08.08.2022

"Росатом" начал опытную эксплуатацию двух объектов на территории Боливии

"Росатом" ввел в опытную эксплуатацию первые промышленные объекты центра ядерных исследований и технологий в Боливии, об этом российская госкорпорация сообщила... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:52

2022-08-08T11:52

2022-08-08T12:06

россия

боливия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765369519_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ffb5818684ddd006e467e43f510d4b7f.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Росатом" ввел в опытную эксплуатацию первые промышленные объекты центра ядерных исследований и технологий в Боливии, об этом российская госкорпорация сообщила в понедельник."В Эль-Альто запустили предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс и многоцелевой центр облучения", - говорится в сообщении.Предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс, оснащенный циклотроном, как ожидается, обеспечит боливийские центры ядерной медицины радиофармацевтическими препаратами для проведения клинических исследований более 5 тысяч пациентов в год."Таким образом, боливийские граждане смогут проходить своевременное и качественное медицинское обследование с помощью передовых препаратов ядерной медицины", - отмечает "Росатом".Многоцелевой центр облучения, оснащенный промышленной гамма-установкой, позволяет повысить продовольственную безопасность и продлить срок годности различных видов сельскохозяйственных культур. В нем можно обрабатывать свыше 70 тонн продукции в сутки с целью сохранения ее качества и потребительских свойств. Помимо сельскохозяйственного применения, многоцелевой центр облучения также может использоваться в секторе здравоохранения для стерилизации разнообразных медицинских изделий.Проект боливийского центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) уникален для атомной отрасли и не имеет аналогов в мире: площадка его размещения является самой высотной (четыре километра над уровнем моря) из всех, где ранее были построены объекты использования ядерных технологий.Центр обеспечит широкое применение ядерных и радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности человека не только в Боливии, но и во всем регионе. Помимо циклотронно-радиофармакологического комплекса и многоцелевого центра облучения, ЦЯИТ будет оснащен реакторной установкой на базе исследовательского водо-водяного реактора номинальной мощностью 200 кВт,Полностью этот центр, один из крупнейших проектов "Росатома" в Латинской Америке, должен полностью заработать в начале 2025 года, ранее сообщил РИА Новости президент компании АО "Русатом Оверсиз", реализующей этот проект, Евгений Пакерманов.

https://ria.ru/20220619/rosatom-1796480803.html

https://ria.ru/20220805/rosatom-1807395586.html

https://ria.ru/20220801/filippiny-1806352423.html

россия

боливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, боливия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика