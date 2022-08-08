https://ria.ru/20220808/rosatom-1807990358.html
"Росатом" начал опытную эксплуатацию двух объектов на территории Боливии
"Росатом" начал опытную эксплуатацию двух объектов на территории Боливии - РИА Новости, 08.08.2022
"Росатом" начал опытную эксплуатацию двух объектов на территории Боливии
"Росатом" ввел в опытную эксплуатацию первые промышленные объекты центра ядерных исследований и технологий в Боливии, об этом российская госкорпорация сообщила... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:52
2022-08-08T11:52
2022-08-08T12:06
россия
боливия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Росатом" ввел в опытную эксплуатацию первые промышленные объекты центра ядерных исследований и технологий в Боливии, об этом российская госкорпорация сообщила в понедельник."В Эль-Альто запустили предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс и многоцелевой центр облучения", - говорится в сообщении.Предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс, оснащенный циклотроном, как ожидается, обеспечит боливийские центры ядерной медицины радиофармацевтическими препаратами для проведения клинических исследований более 5 тысяч пациентов в год."Таким образом, боливийские граждане смогут проходить своевременное и качественное медицинское обследование с помощью передовых препаратов ядерной медицины", - отмечает "Росатом".Многоцелевой центр облучения, оснащенный промышленной гамма-установкой, позволяет повысить продовольственную безопасность и продлить срок годности различных видов сельскохозяйственных культур. В нем можно обрабатывать свыше 70 тонн продукции в сутки с целью сохранения ее качества и потребительских свойств. Помимо сельскохозяйственного применения, многоцелевой центр облучения также может использоваться в секторе здравоохранения для стерилизации разнообразных медицинских изделий.Проект боливийского центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) уникален для атомной отрасли и не имеет аналогов в мире: площадка его размещения является самой высотной (четыре километра над уровнем моря) из всех, где ранее были построены объекты использования ядерных технологий.Центр обеспечит широкое применение ядерных и радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности человека не только в Боливии, но и во всем регионе. Помимо циклотронно-радиофармакологического комплекса и многоцелевого центра облучения, ЦЯИТ будет оснащен реакторной установкой на базе исследовательского водо-водяного реактора номинальной мощностью 200 кВт,Полностью этот центр, один из крупнейших проектов "Росатома" в Латинской Америке, должен полностью заработать в начале 2025 года, ранее сообщил РИА Новости президент компании АО "Русатом Оверсиз", реализующей этот проект, Евгений Пакерманов.
https://ria.ru/20220619/rosatom-1796480803.html
https://ria.ru/20220805/rosatom-1807395586.html
https://ria.ru/20220801/filippiny-1806352423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, боливия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
11:52 08.08.2022 (обновлено: 12:06 08.08.2022)
"Росатом" начал опытную эксплуатацию двух объектов на территории Боливии
"Росатом" ввел в опытную эксплуатацию два промышленных объекта на территории Боливии
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Росатом" ввел в опытную эксплуатацию первые промышленные объекты центра ядерных исследований и технологий в Боливии, об этом российская госкорпорация сообщила в понедельник.
"В Эль-Альто запустили предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс и многоцелевой центр облучения", - говорится в сообщении.
Предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс, оснащенный циклотроном, как ожидается, обеспечит боливийские центры ядерной медицины радиофармацевтическими препаратами для проведения клинических исследований более 5 тысяч пациентов в год.
"Таким образом, боливийские граждане смогут проходить своевременное и качественное медицинское обследование с помощью передовых препаратов ядерной медицины", - отмечает "Росатом
".
Многоцелевой центр облучения, оснащенный промышленной гамма-установкой, позволяет повысить продовольственную безопасность и продлить срок годности различных видов сельскохозяйственных культур. В нем можно обрабатывать свыше 70 тонн продукции в сутки с целью сохранения ее качества и потребительских свойств. Помимо сельскохозяйственного применения, многоцелевой центр облучения также может использоваться в секторе здравоохранения для стерилизации разнообразных медицинских изделий.
Проект боливийского центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) уникален для атомной отрасли и не имеет аналогов в мире: площадка его размещения является самой высотной (четыре километра над уровнем моря) из всех, где ранее были построены объекты использования ядерных технологий.
Центр обеспечит широкое применение ядерных и радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности человека не только в Боливии
, но и во всем регионе. Помимо циклотронно-радиофармакологического комплекса и многоцелевого центра облучения, ЦЯИТ будет оснащен реакторной установкой на базе исследовательского водо-водяного реактора номинальной мощностью 200 кВт,
Полностью этот центр, один из крупнейших проектов "Росатома" в Латинской Америке
, должен полностью заработать в начале 2025 года, ранее сообщил РИА Новости президент компании АО "Русатом Оверсиз
", реализующей этот проект, Евгений Пакерманов.