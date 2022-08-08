https://ria.ru/20220808/revaktsinatsiya-1808074341.html
Онищенко призвал ревакцинироваться от COVID-19
Онищенко призвал ревакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2022
Онищенко призвал ревакцинироваться от COVID-19
Все меры защиты против новых вариантов коронавируса остаются прежними, состав вакцин не менялся, что говорит об их эффективности, поэтому населению необходимо... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:24
2022-08-08T15:24
2022-08-08T15:24
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
геннадий онищенко
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Все меры защиты против новых вариантов коронавируса остаются прежними, состав вакцин не менялся, что говорит об их эффективности, поэтому населению необходимо продолжать прививаться и ревакцинироваться, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко."Все меры, которые принимаются против новых вариантов вируса, примерно одинаковые, и с точки зрения неспецифической профилактики и специфической защиты. Вакцины не меняли, а это говорит о том, что они эффективны… Нам надо еще раз призвать население к вакцинации", - сказал Онищенко.Он отметил, что риск завоза новых вариантов коронавируса, которые появляются в мире, всегда есть, но принципиально меры защиты от болезни остаются прежними и их надо соблюдать.
https://ria.ru/20220721/covid-1803918276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, геннадий онищенко, вакцинация россиян от covid-19
Онищенко призвал ревакцинироваться от COVID-19
Онищенко призвал ревакцинироваться от COVID-19 на фоне появления новых штаммов
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Все меры защиты против новых вариантов коронавируса остаются прежними, состав вакцин не менялся, что говорит об их эффективности, поэтому населению необходимо продолжать прививаться и ревакцинироваться, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Все меры, которые принимаются против новых вариантов вируса, примерно одинаковые, и с точки зрения неспецифической профилактики и специфической защиты. Вакцины не меняли, а это говорит о том, что они эффективны… Нам надо еще раз призвать население к вакцинации", - сказал Онищенко.
Он отметил, что риск завоза новых вариантов коронавируса, которые появляются в мире, всегда есть, но принципиально меры защиты от болезни остаются прежними и их надо соблюдать.