https://ria.ru/20220808/revaktsinatsiya-1808074341.html

Онищенко призвал ревакцинироваться от COVID-19

Онищенко призвал ревакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2022

Онищенко призвал ревакцинироваться от COVID-19

Все меры защиты против новых вариантов коронавируса остаются прежними, состав вакцин не менялся, что говорит об их эффективности, поэтому населению необходимо... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:24

2022-08-08T15:24

2022-08-08T15:24

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

геннадий онищенко

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Все меры защиты против новых вариантов коронавируса остаются прежними, состав вакцин не менялся, что говорит об их эффективности, поэтому населению необходимо продолжать прививаться и ревакцинироваться, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко."Все меры, которые принимаются против новых вариантов вируса, примерно одинаковые, и с точки зрения неспецифической профилактики и специфической защиты. Вакцины не меняли, а это говорит о том, что они эффективны… Нам надо еще раз призвать население к вакцинации", - сказал Онищенко.Он отметил, что риск завоза новых вариантов коронавируса, которые появляются в мире, всегда есть, но принципиально меры защиты от болезни остаются прежними и их надо соблюдать.

https://ria.ru/20220721/covid-1803918276.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, геннадий онищенко, вакцинация россиян от covid-19