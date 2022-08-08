https://ria.ru/20220808/reka-1808087022.html

Поверхность Москвы-реки в районе Крымского моста очистили от загрязнения

Поверхность Москвы-реки в районе Крымского моста очистили от загрязнения - РИА Новости, 08.08.2022

Поверхность Москвы-реки в районе Крымского моста очистили от загрязнения

Загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста в центре города ликвидировано, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:01

2022-08-08T16:01

2022-08-08T16:01

происшествия

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста в центре города ликвидировано, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров замечено на Москве-реке возле Крымского моста.Отмечается, что поверхность воды обработали специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения.Ранее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщили РИА Новости, что источник загрязнения Москвы-реки не установлен, инспекторы взяли пробы воды для анализа.

https://realty.ria.ru/20220728/moskva-reka-1805276104.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, городское хозяйство москвы