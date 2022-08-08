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Поверхность Москвы-реки в районе Крымского моста очистили от загрязнения - РИА Новости, 08.08.2022
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Поверхность Москвы-реки в районе Крымского моста очистили от загрязнения
Поверхность Москвы-реки в районе Крымского моста очистили от загрязнения - РИА Новости, 08.08.2022
Поверхность Москвы-реки в районе Крымского моста очистили от загрязнения
Загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста в центре города ликвидировано, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:01
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происшествия
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста в центре города ликвидировано, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров замечено на Москве-реке возле Крымского моста.Отмечается, что поверхность воды обработали специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения.Ранее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщили РИА Новости, что источник загрязнения Москвы-реки не установлен, инспекторы взяли пробы воды для анализа.
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происшествия, городское хозяйство москвы
16:01 08.08.2022
 
Поверхность Москвы-реки в районе Крымского моста очистили от загрязнения

Столичный КГХ: загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста устранили

© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкВид на Крымский мост и Храм Христа Спасителя
Вид на Крымский мост и Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Вид на Крымский мост и Храм Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста в центре города ликвидировано, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров замечено на Москве-реке возле Крымского моста.
"Ликвидировали загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста. В работах были задействованы 4 специализированных судна коммунального флота ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поверхность воды обработали специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения.
Ранее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщили РИА Новости, что источник загрязнения Москвы-реки не установлен, инспекторы взяли пробы воды для анализа.
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