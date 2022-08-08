Леонид Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о референдумах
Депутат Слуцкий о референдуме в Запорожской области: Зеленский вспомнил о переговорах
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ситуацию с референдумом в Запорожской области, заявил, что Владимир Зеленский внезапно вспомнил о переговорах, не имея никакой возможности повлиять на эти процессы.
В Запорожской области в понедельник был подписан указ о проведении референдума о вхождении в состав России. Зеленский же в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что проведение референдумов в южных регионах, освобожденных Вооруженными силами РФ, закроют для России любую возможность переговоров с Украиной и "свободным миром".
"Зеленский, не имея никакой возможности повлиять на эти процессы, внезапно вдруг вспомнил о переговорах! Мол, Россия в таком случае закроет для себя возможность диалога с Украиной и "свободным миром". Под последним, вероятно, подразумеваются западные страны, для которых свои проблемы все больше выходят на передний план", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
Также, по его словам, переговорный процесс был начат по неоднократным просьбам Киева, но фактически поставлен на паузу также украинской стороной, поскольку "не обошлось, очевидно, без указующего перста из Вашингтона".
"Но это уже не имеет значения. Жители освобожденных территорий - и только они - будут решать, как и с кем им жить. И никакие "пугалки" со стороны Зеленского или же попытки торговаться на это не повлияют", - отметил Слуцкий.
Кроме того, он отметил, что жителям региона "явно не по пути с неонацистами и фактически "ядерными террористами".
"Украинская власть непрекращающимися обстрелами Запорожской АЭС хорошо продемонстрировала свое отношение к жителям области, и нет ничего удивительного в том, что в таком государстве они оставаться не хотят", - заявил парламентарий.