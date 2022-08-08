В Госдуме призвали оттеснить ВСУ от регионов, где пройдет референдум
Депутат Белик: перед референдумом в регионах Украины нужно оттеснить от них ВСУ
Ледовая арена в Мелитополе. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Депутат Член международного комитета Госдумы Дмитрий Белик ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что для проведения референдума на освобожденных территориях необходимо оттеснить от них украинские силы.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.
"Как только мы создадим непроницаемый зонтик противоракетной обороны над освобожденными территориями, можно быть уверенным в том, что люди придут и будут сами стоять в очередях на референдуме, потому что нет ничего лучше для простого человека, чем мир, спокойствие и возможность заниматься любимым делом. Именно это и может дать освобожденным территориям сегодняшняя Россия. Но сначала нужно провести большую работу по оттеснению украинских сил на дистанции, которые не позволят им бить по освобожденным территориям, это задача номер один. И как только мы это сделаем, можно смело открывать избирательные участки, уверен, они будут полные", - отметил Белик.
Также, по его словам, на сегодняшний день многие регионы Украины с особым вниманием следят за процессами в Херсонской и Запорожской областях. "Думаю, что в ближайшем будущем мы увидим успешное проведение референдумов на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей, и это станет для других примером того, как можно выбрать путь с четкими перспективами и торжеством справедливости в своем регионе", – заявил парламентарий.