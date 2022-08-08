https://ria.ru/20220808/referendum-1808104747.html
Запорожская область может воспользоваться опытом Крыма, считает Ковитиди
Запорожская область может воспользоваться опытом Крыма, считает Ковитиди - РИА Новости, 08.08.2022
Запорожская область может воспользоваться опытом Крыма, считает Ковитиди
Уникальный опыт Крыма по интеграции поможет решившей провести референдум Запорожской области, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, с ней согласен замглавы... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:54
2022-08-08T16:54
2022-08-08T16:55
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снг
единая россия
запорожская аэс
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Уникальный опыт Крыма по интеграции поможет решившей провести референдум Запорожской области, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, с ней согласен замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, руководитель гуманитарной миссии "Единой России" в Харьковской области Артем Туров.Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал в понедельник распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией."Думаю, Запорожской и Херсонской областями вопрос не ограничится", - написала Ковитиди в своем Telegram-канале.Она также выразила уверенность, что "уникальный" крымский опыт по по интеграции региона в общероссийское пространство будет очень востребован на освобожденных территориях Украины."Мы, несомненно, поможем нашим братьям и сестрам на Украине, обманутым и фактически брошенным украинской властью", - отметила сенатор.По ее словам, последние ракетные удары украинских военных по Запорожской АЭС, которые могли привести к ядерной катастрофе, не оставили сомнений у запорожцев, что Владимир Зеленский хочет уничтожить народ Украины. "Россия этого Зеленскому и его хозяевам никогда не позволит", - заключила Ковитиди.С тем, что освобожденные территории Украины могут воспользоваться опытом Крыма, согласен замглавы думского комитета по делам СНГ."Если мы вернемся к опыту Крыма, там есть четкие сроки, понимание того, как это проходило. Я уверен, что эти территории могут воспользоваться этим примером", - заявил РИА Новости Туров.По словам парламентария, жители территорий интересуются у волонтеров вопросом вхождения регионов в состав России, придерживаются мнения, что "нас ждет одно будущее"."Все освобожденные территории эту историю (вхождение в состав РФ) ждут. Я общался с людьми и в Херсонской области, нахожусь постоянно как руководитель гуманитарной миссии в Харьковской области. От людей, которые получают гуманитарную помощь в центрах "Единой России", почти каждый приходящий задает вопрос волонтерам "когда будет известно что-то", - добавил он.Однако решать этот вопрос должны сами жители территорий, резюмировал он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220808/zaporozhe-1808087773.html
https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1808098300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, снг, единая россия, запорожская аэс, запорожская область, евгений балицкий, владимир зеленский
16:54 08.08.2022 (обновлено: 16:55 08.08.2022)
Запорожская область может воспользоваться опытом Крыма, считает Ковитиди
Сенатор Ковитиди: опыт Крыма поможет решившей провести референдум Запорожской области
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Уникальный опыт Крыма по интеграции поможет решившей провести референдум Запорожской области, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, с ней согласен замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, руководитель гуманитарной миссии "Единой России" в Харьковской области Артем Туров.
Глава Запорожской области Евгений Балицкий
подписал в понедельник распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией
.
"Думаю, Запорожской и Херсонской областями
вопрос не ограничится", - написала Ковитиди в своем Telegram-канале.
Она также выразила уверенность, что "уникальный" крымский опыт по по интеграции региона в общероссийское пространство будет очень востребован на освобожденных территориях Украины
.
"Мы, несомненно, поможем нашим братьям и сестрам на Украине, обманутым и фактически брошенным украинской властью", - отметила сенатор.
По ее словам, последние ракетные удары украинских военных по Запорожской АЭС
, которые могли привести к ядерной катастрофе, не оставили сомнений у запорожцев, что Владимир Зеленский
хочет уничтожить народ Украины. "Россия этого Зеленскому и его хозяевам никогда не позволит", - заключила Ковитиди.
С тем, что освобожденные территории Украины могут воспользоваться опытом Крыма, согласен замглавы думского комитета по делам СНГ
.
"Если мы вернемся к опыту Крыма, там есть четкие сроки, понимание того, как это проходило. Я уверен, что эти территории могут воспользоваться этим примером", - заявил РИА Новости Туров.
По словам парламентария, жители территорий интересуются у волонтеров вопросом вхождения регионов в состав России, придерживаются мнения, что "нас ждет одно будущее".
"Все освобожденные территории эту историю (вхождение в состав РФ) ждут. Я общался с людьми и в Херсонской области, нахожусь постоянно как руководитель гуманитарной миссии в Харьковской области
. От людей, которые получают гуманитарную помощь в центрах "Единой России
", почти каждый приходящий задает вопрос волонтерам "когда будет известно что-то", - добавил он.
Однако решать этот вопрос должны сами жители территорий, резюмировал он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.