https://ria.ru/20220808/referendum-1808104747.html

Запорожская область может воспользоваться опытом Крыма, считает Ковитиди

Запорожская область может воспользоваться опытом Крыма, считает Ковитиди - РИА Новости, 08.08.2022

Запорожская область может воспользоваться опытом Крыма, считает Ковитиди

Уникальный опыт Крыма по интеграции поможет решившей провести референдум Запорожской области, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, с ней согласен замглавы... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:54

2022-08-08T16:54

2022-08-08T16:55

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Уникальный опыт Крыма по интеграции поможет решившей провести референдум Запорожской области, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, с ней согласен замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, руководитель гуманитарной миссии "Единой России" в Харьковской области Артем Туров.Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал в понедельник распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией."Думаю, Запорожской и Херсонской областями вопрос не ограничится", - написала Ковитиди в своем Telegram-канале.Она также выразила уверенность, что "уникальный" крымский опыт по по интеграции региона в общероссийское пространство будет очень востребован на освобожденных территориях Украины."Мы, несомненно, поможем нашим братьям и сестрам на Украине, обманутым и фактически брошенным украинской властью", - отметила сенатор.По ее словам, последние ракетные удары украинских военных по Запорожской АЭС, которые могли привести к ядерной катастрофе, не оставили сомнений у запорожцев, что Владимир Зеленский хочет уничтожить народ Украины. "Россия этого Зеленскому и его хозяевам никогда не позволит", - заключила Ковитиди.С тем, что освобожденные территории Украины могут воспользоваться опытом Крыма, согласен замглавы думского комитета по делам СНГ."Если мы вернемся к опыту Крыма, там есть четкие сроки, понимание того, как это проходило. Я уверен, что эти территории могут воспользоваться этим примером", - заявил РИА Новости Туров.По словам парламентария, жители территорий интересуются у волонтеров вопросом вхождения регионов в состав России, придерживаются мнения, что "нас ждет одно будущее"."Все освобожденные территории эту историю (вхождение в состав РФ) ждут. Я общался с людьми и в Херсонской области, нахожусь постоянно как руководитель гуманитарной миссии в Харьковской области. От людей, которые получают гуманитарную помощь в центрах "Единой России", почти каждый приходящий задает вопрос волонтерам "когда будет известно что-то", - добавил он.Однако решать этот вопрос должны сами жители территорий, резюмировал он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220808/zaporozhe-1808087773.html

https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1808098300.html

https://ria.ru/20220808/referendum-1808059697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, снг, единая россия, запорожская аэс, запорожская область, евгений балицкий, владимир зеленский