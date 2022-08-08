Рейтинг@Mail.ru
Референдум в Запорожской области пройдет очно - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/referendum-1808078295.html
Референдум в Запорожской области пройдет очно
Референдум в Запорожской области пройдет очно - РИА Новости, 08.08.2022
Референдум в Запорожской области пройдет очно
Референдум о воссоединении Запорожской области с Россией пройдет в очном формате, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:34
2022-08-08T16:23
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808095990_0:163:3071:1890_1920x0_80_0_0_c2e96dc8721edfb89c4b006aad7eeb72.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Референдум о воссоединении Запорожской области с Россией пройдет в очном формате, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".При этом он уточнил, что говорить об электронном голосовании пока преждевременно. По словам Рогова, основная задача — обезопасить граждан и не позволить, чтобы люди, проголосовавшие на подконтрольных Украине территориях, подвергались преследованиям.Также власти региона приглашают и ждут на референдуме всех желающих международных наблюдателей, заключил Рогов. Распоряжение о проведении референдума сегодня подписал глава Запорожской области Евгений Балицкий на форуме "Мы вместе с Россией".Вопрос всенародного волеизъявления на освобожденных территориях поднял накануне президент Украины Владимир Зеленский. В своем видеообращении он заявил, что проведение референдумов закроет для Москвы любую возможность переговоров с Украиной.Как отметил в ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Зеленский должен обращаться не к России, а к жителями этих территорий, так как это их желание.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали новые администрации, начался оборот рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220805/illyuzii-1807382338.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Зал аплодисментами встретил объявление главы Запорожской области о подготовке к референдуму
Зал аплодисментами встретил объявление главы Запорожской области о подготовке к референдуму
2022-08-08T15:34
true
PT1M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808095990_5:247:2406:2048_1920x0_80_0_0_9e049a4be9f63fa1852a2d5e81dfd8fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
15:34 08.08.2022 (обновлено: 16:23 08.08.2022)
 
Референдум в Запорожской области пройдет очно

Запорожские власти заявили, что референдум о статусе региона пройдет в очном формате

© РИА Новости / Дмитрий МакеевЛедовая арена в Мелитополе
Ледовая арена в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Ледовая арена в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Референдум о воссоединении Запорожской области с Россией пройдет в очном формате, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Офлайн мы готовим 100 процентов. Все получается. У нас будет достаточно понятный людям формат голосования. Никаких экспериментов проводить не будем. Касательно электронного голосования — об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это все провести", — сказал чиновник.
При этом он уточнил, что говорить об электронном голосовании пока преждевременно. По словам Рогова, основная задача — обезопасить граждан и не позволить, чтобы люди, проголосовавшие на подконтрольных Украине территориях, подвергались преследованиям.
Также власти региона приглашают и ждут на референдуме всех желающих международных наблюдателей, заключил Рогов.
Распоряжение о проведении референдума сегодня подписал глава Запорожской области Евгений Балицкий на форуме "Мы вместе с Россией".
Вопрос всенародного волеизъявления на освобожденных территориях поднял накануне президент Украины Владимир Зеленский. В своем видеообращении он заявил, что проведение референдумов закроет для Москвы любую возможность переговоров с Украиной.
Как отметил в ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Зеленский должен обращаться не к России, а к жителями этих территорий, так как это их желание.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали новые администрации, начался оборот рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах стать субъектами России.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 02:45Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожья ответили на заявления Киева о "возвращении" территорий
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала