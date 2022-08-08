https://ria.ru/20220808/referendum-1808078295.html

Референдум в Запорожской области пройдет очно

Референдум в Запорожской области пройдет очно - РИА Новости, 08.08.2022

Референдум в Запорожской области пройдет очно

Референдум о воссоединении Запорожской области с Россией пройдет в очном формате, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:34

2022-08-08T15:34

2022-08-08T16:23

специальная военная операция на украине

запорожская область

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Референдум о воссоединении Запорожской области с Россией пройдет в очном формате, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".При этом он уточнил, что говорить об электронном голосовании пока преждевременно. По словам Рогова, основная задача — обезопасить граждан и не позволить, чтобы люди, проголосовавшие на подконтрольных Украине территориях, подвергались преследованиям.Также власти региона приглашают и ждут на референдуме всех желающих международных наблюдателей, заключил Рогов. Распоряжение о проведении референдума сегодня подписал глава Запорожской области Евгений Балицкий на форуме "Мы вместе с Россией".Вопрос всенародного волеизъявления на освобожденных территориях поднял накануне президент Украины Владимир Зеленский. В своем видеообращении он заявил, что проведение референдумов закроет для Москвы любую возможность переговоров с Украиной.Как отметил в ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Зеленский должен обращаться не к России, а к жителями этих территорий, так как это их желание.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали новые администрации, начался оборот рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220805/illyuzii-1807382338.html

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Зал аплодисментами встретил объявление главы Запорожской области о подготовке к референдуму Зал аплодисментами встретил объявление главы Запорожской области о подготовке к референдуму 2022-08-08T15:34 true PT1M00S

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Кирилл Волков

запорожская область, россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр