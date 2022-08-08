15:34 08.08.2022 (обновлено: 16:23 08.08.2022)
Референдум в Запорожской области пройдет очно
Запорожские власти заявили, что референдум о статусе региона пройдет в очном формате
Ледовая арена в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Референдум о воссоединении Запорожской области с Россией пройдет в очном формате, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Офлайн мы готовим 100 процентов. Все получается. У нас будет достаточно понятный людям формат голосования. Никаких экспериментов проводить не будем. Касательно электронного голосования — об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это все провести", — сказал чиновник.
При этом он уточнил, что говорить об электронном голосовании пока преждевременно. По словам Рогова, основная задача — обезопасить граждан и не позволить, чтобы люди, проголосовавшие на подконтрольных Украине территориях, подвергались преследованиям.
Также власти региона приглашают и ждут на референдуме всех желающих международных наблюдателей, заключил Рогов.
Распоряжение о проведении референдума сегодня подписал глава Запорожской области Евгений Балицкий на форуме "Мы вместе с Россией".
Вопрос всенародного волеизъявления на освобожденных территориях поднял накануне президент Украины Владимир Зеленский. В своем видеообращении он заявил, что проведение референдумов закроет для Москвы любую возможность переговоров с Украиной.
Как отметил в ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Зеленский должен обращаться не к России, а к жителями этих территорий, так как это их желание.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали новые администрации, начался оборот рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах стать субъектами России.