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Крым поможет Запорожской области провести референдум, заявил Аксенов - РИА Новости, 08.08.2022
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Крым поможет Запорожской области провести референдум, заявил Аксенов
Крым поможет Запорожской области провести референдум, заявил Аксенов - РИА Новости, 08.08.2022
Крым поможет Запорожской области провести референдум, заявил Аксенов
Крым окажет необходимую помощь в подготовке и проведении референдума на освобожденной территории Запорожской области, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:51
2022-08-08T14:51
в мире
жкх
запорожская область
россия
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Крым окажет необходимую помощь в подготовке и проведении референдума на освобожденной территории Запорожской области, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией."Приветствуем решение наших братьев, которые твердо идут по пути Крыма, по пути свободного и демократического волеизъявления народа. Думаю, никто, в том числе и в Киеве, не сомневается, какой выбор сделают жители территорий, освобожденных от власти террористического режима. Со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку в части организации референдума и использования крымского опыта", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Аксенов выразил уверенность, что процесс возвращения "Русского мира в свои естественные границы будет продолжаться".
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в мире, жкх, запорожская область, россия, киев
14:51 08.08.2022
 
Крым поможет Запорожской области провести референдум, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: республика окажет Запорожской области помощь в проведении референдума

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Крым окажет необходимую помощь в подготовке и проведении референдума на освобожденной территории Запорожской области, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.
"Приветствуем решение наших братьев, которые твердо идут по пути Крыма, по пути свободного и демократического волеизъявления народа. Думаю, никто, в том числе и в Киеве, не сомневается, какой выбор сделают жители территорий, освобожденных от власти террористического режима. Со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку в части организации референдума и использования крымского опыта", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Аксенов выразил уверенность, что процесс возвращения "Русского мира в свои естественные границы будет продолжаться".
Зал аплодисментами встретил объявление главы Запорожской области о подготовке к референдуму - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
13:32
Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
 
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