https://ria.ru/20220808/referendum-1808059697.html

Крым поможет Запорожской области провести референдум, заявил Аксенов

Крым поможет Запорожской области провести референдум, заявил Аксенов - РИА Новости, 08.08.2022

Крым поможет Запорожской области провести референдум, заявил Аксенов

Крым окажет необходимую помощь в подготовке и проведении референдума на освобожденной территории Запорожской области, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:51

2022-08-08T14:51

2022-08-08T14:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Крым окажет необходимую помощь в подготовке и проведении референдума на освобожденной территории Запорожской области, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией."Приветствуем решение наших братьев, которые твердо идут по пути Крыма, по пути свободного и демократического волеизъявления народа. Думаю, никто, в том числе и в Киеве, не сомневается, какой выбор сделают жители территорий, освобожденных от власти террористического режима. Со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку в части организации референдума и использования крымского опыта", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Аксенов выразил уверенность, что процесс возвращения "Русского мира в свои естественные границы будет продолжаться".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, запорожская область, россия, киев