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Крым поможет Запорожской области провести референдум, заявил Аксенов
Крым поможет Запорожской области провести референдум, заявил Аксенов - РИА Новости, 08.08.2022
Крым поможет Запорожской области провести референдум, заявил Аксенов
Крым окажет необходимую помощь в подготовке и проведении референдума на освобожденной территории Запорожской области, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:51
2022-08-08T14:51
2022-08-08T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Крым окажет необходимую помощь в подготовке и проведении референдума на освобожденной территории Запорожской области, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией."Приветствуем решение наших братьев, которые твердо идут по пути Крыма, по пути свободного и демократического волеизъявления народа. Думаю, никто, в том числе и в Киеве, не сомневается, какой выбор сделают жители территорий, освобожденных от власти террористического режима. Со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку в части организации референдума и использования крымского опыта", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Аксенов выразил уверенность, что процесс возвращения "Русского мира в свои естественные границы будет продолжаться".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, запорожская область, россия, киев
Крым поможет Запорожской области провести референдум, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов: республика окажет Запорожской области помощь в проведении референдума