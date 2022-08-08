13:32 08.08.2022 (обновлено: 16:22 08.08.2022)
Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
Глава Запорожской области Балицкий подписал указ о референдуме о воссоединении с Россией
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией, сообщил корреспондент РИА Новости.
Балицкий подписал документ на форуме общественного движения "Мы вместе с Россией", который проходит в Мелитополе. На мероприятии присутствуют более 700 представителей со всей области.
Обращение участников форума зачитал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Основываясь на принципе свободного выбора, принимая за главную ценность мнение каждого жителя нашего региона, мы заявляем о намерении провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта. Мы — один народ и мы будем вместе", — говорится в тексте.
Все делегаты, находившиеся в зале, единогласно подняли руку в знак согласия.
Вопрос всенародного волеизъявления на освобожденных территориях поднял накануне президент Украины Владимир Зеленский. В своем видеообращении он заявил, что проведение референдумов закроет для Москвы любую возможность переговоров с Украиной.
Как отметил в ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Зеленской здесь должен обращаться не к России, а к жителями этих территорий, так как это их желание.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали новые администрации, начался оборот рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах стать субъектами России.