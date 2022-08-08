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Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума

Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума - РИА Новости, 08.08.2022

Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:32

2022-08-08T13:32

2022-08-08T16:22

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией, сообщил корреспондент РИА Новости.Балицкий подписал документ на форуме общественного движения "Мы вместе с Россией", который проходит в Мелитополе. На мероприятии присутствуют более 700 представителей со всей области.Обращение участников форума зачитал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Все делегаты, находившиеся в зале, единогласно подняли руку в знак согласия.Вопрос всенародного волеизъявления на освобожденных территориях поднял накануне президент Украины Владимир Зеленский. В своем видеообращении он заявил, что проведение референдумов закроет для Москвы любую возможность переговоров с Украиной.Как отметил в ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Зеленской здесь должен обращаться не к России, а к жителями этих территорий, так как это их желание.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали новые администрации, начался оборот рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах стать субъектами России.

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Зал аплодисментами встретил объявление главы Запорожской области о подготовке к референдуму Зал аплодисментами встретил объявление главы Запорожской области о подготовке к референдуму 2022-08-08T13:32 true PT1M00S

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Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, россия, мелитополь