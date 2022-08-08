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Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума - РИА Новости, 08.08.2022
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Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума - РИА Новости, 08.08.2022
Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:32
2022-08-08T16:22
в мире
запорожская область
россия
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией, сообщил корреспондент РИА Новости.Балицкий подписал документ на форуме общественного движения "Мы вместе с Россией", который проходит в Мелитополе. На мероприятии присутствуют более 700 представителей со всей области.Обращение участников форума зачитал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Все делегаты, находившиеся в зале, единогласно подняли руку в знак согласия.Вопрос всенародного волеизъявления на освобожденных территориях поднял накануне президент Украины Владимир Зеленский. В своем видеообращении он заявил, что проведение референдумов закроет для Москвы любую возможность переговоров с Украиной.Как отметил в ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Зеленской здесь должен обращаться не к России, а к жителями этих территорий, так как это их желание.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали новые администрации, начался оборот рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах стать субъектами России.
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Зал аплодисментами встретил объявление главы Запорожской области о подготовке к референдуму
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в мире, запорожская область, россия, мелитополь
13:32 08.08.2022 (обновлено: 16:22 08.08.2022)
 
Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума

Глава Запорожской области Балицкий подписал указ о референдуме о воссоединении с Россией

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией, сообщил корреспондент РИА Новости.
Балицкий подписал документ на форуме общественного движения "Мы вместе с Россией", который проходит в Мелитополе. На мероприятии присутствуют более 700 представителей со всей области.
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Обращение участников форума зачитал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Основываясь на принципе свободного выбора, принимая за главную ценность мнение каждого жителя нашего региона, мы заявляем о намерении провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта. Мы — один народ и мы будем вместе", — говорится в тексте.
Все делегаты, находившиеся в зале, единогласно подняли руку в знак согласия.
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Власти Запорожья ответили на заявления Киева о "возвращении" территорий
Вопрос всенародного волеизъявления на освобожденных территориях поднял накануне президент Украины Владимир Зеленский. В своем видеообращении он заявил, что проведение референдумов закроет для Москвы любую возможность переговоров с Украиной.
Как отметил в ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Зеленской здесь должен обращаться не к России, а к жителями этих территорий, так как это их желание.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали новые администрации, начался оборот рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах стать субъектами России.
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