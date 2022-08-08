https://ria.ru/20220808/referendum-1808006707.html
В Кремле ответили на слова Зеленского о возможных референдумах
В Кремле ответили на слова Зеленского о возможных референдумах - РИА Новости, 08.08.2022
В Кремле ответили на слова Зеленского о возможных референдумах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Владимиру Зеленскому обратиться к гражданам Украины на контролируемых РФ территориях насчет... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:37
2022-08-08T12:37
2022-08-08T12:46
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Владимиру Зеленскому обратиться к гражданам Украины на контролируемых РФ территориях насчет возможности проведения там референдумов.Владимир Зеленский в своем последнем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале заявил, что проведение референдумов в южных регионах, освобожденных Вооруженными силами РФ, закроют для России любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром."Дело в том, что эти планы у жителей региона. Это же не мы проводим референдум. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается - к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам и руководству России, то в данном случае мы - неверный адрес", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление о том, что переговоры между РФ и Украиной не могут состояться в случае, если на освобожденных территориях будут проведены референдумы."Нужно обращаться к своим гражданам, спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране", - добавил он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, россия
12:37 08.08.2022 (обновлено: 12:46 08.08.2022)
В Кремле ответили на слова Зеленского о возможных референдумах
Песков: референдумы на освобожденных территориях Украины хотят проводить сами жители
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Владимиру Зеленскому обратиться к гражданам Украины на контролируемых РФ территориях насчет возможности проведения там референдумов.
Владимир Зеленский
в своем последнем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале заявил, что проведение референдумов в южных регионах, освобожденных Вооруженными силами РФ
, закроют для России любую возможность переговоров с Украиной
и свободным миром.
"Дело в том, что эти планы у жителей региона. Это же не мы проводим референдум. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается - к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам и руководству России, то в данном случае мы - неверный адрес", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление о том, что переговоры между РФ и Украиной не могут состояться в случае, если на освобожденных территориях будут проведены референдумы.
"Нужно обращаться к своим гражданам, спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране", - добавил он.