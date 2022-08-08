https://ria.ru/20220808/referendum-1808006707.html

В Кремле ответили на слова Зеленского о возможных референдумах

В Кремле ответили на слова Зеленского о возможных референдумах - РИА Новости, 08.08.2022

В Кремле ответили на слова Зеленского о возможных референдумах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Владимиру Зеленскому обратиться к гражданам Украины на контролируемых РФ территориях насчет... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:37

2022-08-08T12:37

2022-08-08T12:46

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украина

владимир зеленский

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Владимиру Зеленскому обратиться к гражданам Украины на контролируемых РФ территориях насчет возможности проведения там референдумов.Владимир Зеленский в своем последнем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале заявил, что проведение референдумов в южных регионах, освобожденных Вооруженными силами РФ, закроют для России любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром."Дело в том, что эти планы у жителей региона. Это же не мы проводим референдум. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается - к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам и руководству России, то в данном случае мы - неверный адрес", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление о том, что переговоры между РФ и Украиной не могут состояться в случае, если на освобожденных территориях будут проведены референдумы."Нужно обращаться к своим гражданам, спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, россия