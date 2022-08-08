https://ria.ru/20220808/referendum-1807925008.html

В Запорожской области подтвердили планы провести референдум в сентябре

В Запорожской области подтвердили планы провести референдум в сентябре - РИА Новости, 08.08.2022

В Запорожской области подтвердили планы провести референдум в сентябре

Планы провести в сентябре референдум по вхождению в состав России остаются в Запорожской области, сейчас решается вопрос с точной датой, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T07:26

2022-08-08T07:26

2022-08-08T07:30

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

херсонская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803776105_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e186031a36b5b7bc19d70c932e34bc88.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Планы провести в сентябре референдум по вхождению в состав России остаются в Запорожской области, сейчас решается вопрос с точной датой, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Во время операции российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Регионы хотят войти в состав Российской Федерации. Ранее там сообщали о создании избирательных комиссий для голосования, причем в Запорожской области уже говорили о планах провести референдум в сентябре. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, херсонская область , россия