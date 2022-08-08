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В Запорожской области подтвердили планы провести референдум в сентябре
В Запорожской области подтвердили планы провести референдум в сентябре - РИА Новости, 08.08.2022
В Запорожской области подтвердили планы провести референдум в сентябре
Планы провести в сентябре референдум по вхождению в состав России остаются в Запорожской области, сейчас решается вопрос с точной датой, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T07:26
2022-08-08T07:26
2022-08-08T07:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Планы провести в сентябре референдум по вхождению в состав России остаются в Запорожской области, сейчас решается вопрос с точной датой, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Во время операции российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Регионы хотят войти в состав Российской Федерации. Ранее там сообщали о создании избирательных комиссий для голосования, причем в Запорожской области уже говорили о планах провести референдум в сентябре. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожская область, херсонская область , россия
07:26 08.08.2022 (обновлено: 07:30 08.08.2022)
В Запорожской области подтвердили планы провести референдум в сентябре
Член ВГА Запорожской области Рогов подтвердил планы по референдуму в регионе в сентябре