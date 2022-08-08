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По делу о гибели рабочих в коллекторе задержали главу подрядной организации

По делу о гибели рабочих в коллекторе задержали главу подрядной организации - РИА Новости, 08.08.2022

По делу о гибели рабочих в коллекторе задержали главу подрядной организации

По делу о гибели трех рабочих в московском коллекторе задержали директора подрядной организации, сообщила журналистам в понедельник старший помощник... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:39

2022-08-08T15:39

2022-08-08T15:44

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. По делу о гибели трех рабочих в московском коллекторе задержали директора подрядной организации, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным ведомства, 7 августа велись работы по очищению канализационного коллектора на улице Краснодарской. При подъеме уровня воды из-за ливня трое работников не смогли выбраться на поверхность и утонули.В рамках уголовного дела в подрядной организации прошли обыски, изъята служебная документация, назначены судебные экспертизы.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец 2022-08-08T15:39 true PT0M19S

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Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), видео