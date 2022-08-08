https://ria.ru/20220808/rabochie-1808079572.html
По делу о гибели рабочих в коллекторе задержали главу подрядной организации
По делу о гибели рабочих в коллекторе задержали главу подрядной организации - РИА Новости, 08.08.2022
По делу о гибели рабочих в коллекторе задержали главу подрядной организации
По делу о гибели трех рабочих в московском коллекторе задержали директора подрядной организации, сообщила журналистам в понедельник старший помощник... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:39
2022-08-08T15:39
2022-08-08T15:44
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. По делу о гибели трех рабочих в московском коллекторе задержали директора подрядной организации, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным ведомства, 7 августа велись работы по очищению канализационного коллектора на улице Краснодарской. При подъеме уровня воды из-за ливня трое работников не смогли выбраться на поверхность и утонули.В рамках уголовного дела в подрядной организации прошли обыски, изъята служебная документация, назначены судебные экспертизы.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец
Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец
2022-08-08T15:39
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), видео
По делу о гибели рабочих в коллекторе задержали главу подрядной организации
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. По делу о гибели трех рабочих в московском коллекторе задержали директора подрядной организации, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
2022-08-08T15:39
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PT0M19S
15:39 08.08.2022 (обновлено: 15:44 08.08.2022)
По делу о гибели рабочих в коллекторе задержали главу подрядной организации
СК задержал главу подрядной организации после гибели трех рабочих в московском коллекторе
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. По делу о гибели трех рабочих в московском коллекторе задержали директора подрядной организации, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления... "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"... В настоящее время задержан генеральный директор частной организации, с ним проводится комплекс необходимых следственных действий", - сказала Иванова.
По данным ведомства, 7 августа велись работы по очищению канализационного коллектора на улице Краснодарской. При подъеме уровня воды из-за ливня трое работников не смогли выбраться на поверхность и утонули.
В рамках уголовного дела в подрядной организации прошли обыски, изъята служебная документация, назначены судебные экспертизы.