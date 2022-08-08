09:10 08.08.2022 (обновлено: 11:39 08.08.2022)
В Москве возбудили дело после гибели трех рабочих в коллекторе
Прокуратура сообщила о возбуждении дела после гибели трех рабочих в коллекторе в Люблино
© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы на месте инцидента с рабочими в канализационной шахте в Люблино
Оперативные службы на месте инцидента с рабочими в канализационной шахте в Люблино
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после смерти трех рабочих, провалившихся в канализационный люк на юго-востоке Москвы, сообщается на сайте столичной прокуратуры.
Ранее власти Москвы сообщили, что в районе Люблино 13 рабочих, которые чистили водосток, оказались в шахте во время "сверхсильного" ливня и некоторых унесло потоками воды: пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели. Три человека погибли.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход расследования контролируется прокуратурой", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, работы проводили 12 рабочих. В результате подъема уровня воды трое не смогли выбраться на поверхность, их тела были найдены. Предварительно, пострадавшие проводили работы по отделке стен коллектора.
"Прокуратура Москвы проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности", - добавляется в сообщении.