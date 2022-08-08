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В Москве возбудили дело после гибели трех рабочих в коллекторе

В Москве возбудили дело после гибели трех рабочих в коллекторе - РИА Новости, 08.08.2022

В Москве возбудили дело после гибели трех рабочих в коллекторе

Уголовное дело возбудили после смерти трех рабочих, провалившихся в канализационный люк на юго-востоке Москвы, сообщается на сайте столичной прокуратуры. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T09:10

2022-08-08T09:10

2022-08-08T11:39

происшествия

москва

прокуратура г. москвы

жкх

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после смерти трех рабочих, провалившихся в канализационный люк на юго-востоке Москвы, сообщается на сайте столичной прокуратуры.Ранее власти Москвы сообщили, что в районе Люблино 13 рабочих, которые чистили водосток, оказались в шахте во время "сверхсильного" ливня и некоторых унесло потоками воды: пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели. Три человека погибли.По данным прокуратуры, работы проводили 12 рабочих. В результате подъема уровня воды трое не смогли выбраться на поверхность, их тела были найдены. Предварительно, пострадавшие проводили работы по отделке стен коллектора."Прокуратура Москвы проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности", - добавляется в сообщении.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец 2022-08-08T09:10 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, прокуратура г. москвы, жкх, видео