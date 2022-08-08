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Путин предложил Гладкову обсудить вопросы экономики и безопасности - РИА Новости, 08.08.2022
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Путин предложил Гладкову обсудить вопросы экономики и безопасности
Путин предложил Гладкову обсудить вопросы экономики и безопасности - РИА Новости, 08.08.2022
Путин предложил Гладкову обсудить вопросы экономики и безопасности
Президент России Владимир Путин предложил обсудить с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым не только вопросы социально-экономического развития... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:10
2022-08-08T14:30
политика
белгородская область
владимир путин
вячеслав гладков
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым не только вопросы социально-экономического развития региона, но и вопросы безопасности."Знаю, что вы хотели рассказать об итогах работы за последний год, но и, конечно, обсудить вопросы безопасности", - предложил президент в начале встречи.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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политика, белгородская область, владимир путин, вячеслав гладков
14:10 08.08.2022 (обновлено: 14:30 08.08.2022)
 
Путин предложил Гладкову обсудить вопросы экономики и безопасности

Путин предложил белгородскому губернатору Гладкову обсудить экономику и безопасность

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи. 8 августа 2022
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи. 8 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи. 8 августа 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым не только вопросы социально-экономического развития региона, но и вопросы безопасности.
"Знаю, что вы хотели рассказать об итогах работы за последний год, но и, конечно, обсудить вопросы безопасности", - предложил президент в начале встречи.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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