https://ria.ru/20220808/putin-1808044582.html

Путин предложил Гладкову обсудить вопросы экономики и безопасности

Путин предложил Гладкову обсудить вопросы экономики и безопасности - РИА Новости, 08.08.2022

Путин предложил Гладкову обсудить вопросы экономики и безопасности

Президент России Владимир Путин предложил обсудить с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым не только вопросы социально-экономического развития... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:10

2022-08-08T14:10

2022-08-08T14:30

политика

белгородская область

владимир путин

вячеслав гладков

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым не только вопросы социально-экономического развития региона, но и вопросы безопасности."Знаю, что вы хотели рассказать об итогах работы за последний год, но и, конечно, обсудить вопросы безопасности", - предложил президент в начале встречи.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

https://sn.ria.ru/20220803/belgorodskaya_oblast-1806846121.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, белгородская область, владимир путин, вячеслав гладков