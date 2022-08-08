https://ria.ru/20220808/putin-1808044582.html
Путин предложил Гладкову обсудить вопросы экономики и безопасности
Путин предложил Гладкову обсудить вопросы экономики и безопасности - РИА Новости, 08.08.2022
Путин предложил Гладкову обсудить вопросы экономики и безопасности
Президент России Владимир Путин предложил обсудить с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым не только вопросы социально-экономического развития... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:10
2022-08-08T14:10
2022-08-08T14:30
политика
белгородская область
владимир путин
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808051697_0:319:2922:1962_1920x0_80_0_0_15370aa56a75bed623daec1a673ee387.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым не только вопросы социально-экономического развития региона, но и вопросы безопасности."Знаю, что вы хотели рассказать об итогах работы за последний год, но и, конечно, обсудить вопросы безопасности", - предложил президент в начале встречи.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://sn.ria.ru/20220803/belgorodskaya_oblast-1806846121.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808051697_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba9b707eaa02a44fdeee9bdd5047c8df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белгородская область, владимир путин, вячеслав гладков
14:10 08.08.2022 (обновлено: 14:30 08.08.2022)
Путин предложил Гладкову обсудить вопросы экономики и безопасности
Путин предложил белгородскому губернатору Гладкову обсудить экономику и безопасность