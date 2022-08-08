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Дети из ЛНР совершили первую поездку по программе "Больше, чем путешествие" - РИА Новости, 08.08.2022
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Дети из ЛНР совершили первую поездку по программе "Больше, чем путешествие"
Дети из ЛНР совершили первую поездку по программе "Больше, чем путешествие" - РИА Новости, 08.08.2022
Дети из ЛНР совершили первую поездку по программе "Больше, чем путешествие"
Подростки из ЛНР, победившие в конкурсе "Пишем будущее", совершили свою первую поездку по программе "Больше, чем путешествие", говорится в пресс-релизе одного... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:16
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луганская народная республика
россия
дети
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подростки из ЛНР, победившие в конкурсе "Пишем будущее", совершили свою первую поездку по программе "Больше, чем путешествие", говорится в пресс-релизе одного из организаторов программы - президентской платформы "Россия - страна возможностей"."Юноши и девушки из Луганской Народной Республики, победители первой волны конкурса "Пишем Будущее" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стали участниками программы "Больше, чем путешествие", посетив основные достопримечательности города-героя Волгограда", - следует из сообщения.До 2024 в поездки по программе "Больше, чем путешествие" отправятся более 200 тысяч человек, из них поездки по России уже совершили более 29 тысяч человек.
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луганская народная республика
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луганская народная республика, россия, дети
15:16 08.08.2022 (обновлено: 15:22 08.08.2022)
 
Дети из ЛНР совершили первую поездку по программе "Больше, чем путешествие"

Подростки из ЛНР совершили первую поездку по программе "Больше, чем путешествие"

© Фото : АНО "Россия - страна возможностей"Подростки из ЛНР совершили первую поездку по программе "Больше, чем путешествие"
Подростки из ЛНР совершили первую поездку по программе Больше, чем путешествие - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : АНО "Россия - страна возможностей"
Подростки из ЛНР совершили первую поездку по программе "Больше, чем путешествие"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подростки из ЛНР, победившие в конкурсе "Пишем будущее", совершили свою первую поездку по программе "Больше, чем путешествие", говорится в пресс-релизе одного из организаторов программы - президентской платформы "Россия - страна возможностей".
"Юноши и девушки из Луганской Народной Республики, победители первой волны конкурса "Пишем Будущее" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стали участниками программы "Больше, чем путешествие", посетив основные достопримечательности города-героя Волгограда", - следует из сообщения.
До 2024 в поездки по программе "Больше, чем путешествие" отправятся более 200 тысяч человек, из них поездки по России уже совершили более 29 тысяч человек.
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