https://ria.ru/20220808/puteshestvie-1808070180.html

Дети из ЛНР совершили первую поездку по программе "Больше, чем путешествие"

Дети из ЛНР совершили первую поездку по программе "Больше, чем путешествие" - РИА Новости, 08.08.2022

Дети из ЛНР совершили первую поездку по программе "Больше, чем путешествие"

Подростки из ЛНР, победившие в конкурсе "Пишем будущее", совершили свою первую поездку по программе "Больше, чем путешествие", говорится в пресс-релизе одного... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:16

2022-08-08T15:16

2022-08-08T15:22

луганская народная республика

россия

дети

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подростки из ЛНР, победившие в конкурсе "Пишем будущее", совершили свою первую поездку по программе "Больше, чем путешествие", говорится в пресс-релизе одного из организаторов программы - президентской платформы "Россия - страна возможностей"."Юноши и девушки из Луганской Народной Республики, победители первой волны конкурса "Пишем Будущее" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стали участниками программы "Больше, чем путешествие", посетив основные достопримечательности города-героя Волгограда", - следует из сообщения.До 2024 в поездки по программе "Больше, чем путешествие" отправятся более 200 тысяч человек, из них поездки по России уже совершили более 29 тысяч человек.

https://ria.ru/20220805/deti-1807611292.html

луганская народная республика

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

луганская народная республика, россия, дети