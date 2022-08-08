https://ria.ru/20220808/pshenitsa-1808004951.html

На Кубани собрали рекордный урожай пшеницы

На Кубани собрали рекордный урожай пшеницы - РИА Новости, 08.08.2022

На Кубани собрали рекордный урожай пшеницы

Аграрии в Краснодарском крае собрали рекордный урожай озимых, в том числе 10,7 миллиона тонн пшеницы, сообщила пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:32

2022-08-08T12:32

2022-08-08T12:34

экономика

вениамин кондратьев

краснодарский край

пшеница

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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Аграрии в Краснодарском крае собрали рекордный урожай озимых, в том числе 10,7 миллиона тонн пшеницы, сообщила пресс-служба администрации региона."Кубанские аграрии завершили уборку озимых с новыми рекордами. В этом году с полей региона собрано 12,4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. В их числе 10,7 миллиона тонн пшеницы. Такого урожая еще никогда не собирали. Погодные условия были непростые. Засуху сменяли ливни и град. Но наши селекционеры, хлеборобы, комбайнеры, водители — все потрудились на славу", – цитируются в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.В 2022 году аграрии Кубани собрали зерновых колосовых и зернобобовых на 20 тысяч тонн больше, а пшеницы - на 100 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Средняя урожайность в 2022 году также выше прошлогодней: 65 центнеров на гектар по сравнению с 61,8 центнера на гектар в 2021 году; пшеницы – 67,4 центнера на гектар по сравнению с 63,7 центнера на гектар в 2021 году.Уборку озимых вели на площади 1,9 миллиона гектаров. Новый урожай в основном состоит из продовольственного зерна: почти 90% – 3-го и 4-го класса. На полях работали более 40 тысяч сельхозмашин, в том числе свыше 7 тысяч комбайнов. Это позволило ежедневно обмолачивать более 100 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20220805/ekonomika-1807562101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край, пшеница