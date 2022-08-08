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СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Коми - РИА Новости, 08.08.2022
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СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Коми
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Коми - РИА Новости, 08.08.2022
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Коми
Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта после крушения легкомоторного самолета в Коми,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T19:30
2022-08-08T19:30
происшествия
россия
ухта
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта после крушения легкомоторного самолета в Коми, где погибли три человека, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По данным следствия, во вторник вблизи аэропорта Ухта потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna 177 под управлением пилота 1996 года рождения, на борту которого находились два пассажира. В результате крушения пилот и пассажиры получили телесные повреждения и скончались на месте происшествия, уточнили в межрегиональном следственном ведомстве."Следователями… возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту крушения легкомоторного самолета "Cessna 177" и гибели трех человек", - говорится в сообщении.Как сообщали РИА Новости в ГУМЧС по Коми, в понедельник легкомоторный самолет Cessna потерпел крушение при посадке в 400 метрах от аэропорта Ухты, погибли три человека. Минприроды Коми информировало, что самолет принадлежал ООО "Авиакомпания Восход" и был зафрахтован Коми лесопожарным центром для проведения авиамониторинга лесов и выявления очагов возгорания. Транспортная прокуратура организовала проверку.
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россия
ухта
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происшествия, россия, ухта, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
19:30 08.08.2022
 
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Коми

СК возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета Cessna в Коми

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте падения легкомоторного самолета Cessna в Коми
На месте падения легкомоторного самолета Cessna в Коми - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте падения легкомоторного самолета Cessna в Коми
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта после крушения легкомоторного самолета в Коми, где погибли три человека, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным следствия, во вторник вблизи аэропорта Ухта потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna 177 под управлением пилота 1996 года рождения, на борту которого находились два пассажира. В результате крушения пилот и пассажиры получили телесные повреждения и скончались на месте происшествия, уточнили в межрегиональном следственном ведомстве.
"Следователями… возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту крушения легкомоторного самолета "Cessna 177" и гибели трех человек", - говорится в сообщении.
Как сообщали РИА Новости в ГУМЧС по Коми, в понедельник легкомоторный самолет Cessna потерпел крушение при посадке в 400 метрах от аэропорта Ухты, погибли три человека. Минприроды Коми информировало, что самолет принадлежал ООО "Авиакомпания Восход" и был зафрахтован Коми лесопожарным центром для проведения авиамониторинга лесов и выявления очагов возгорания. Транспортная прокуратура организовала проверку.
На месте падения легкомоторного самолета Cessna в Коми - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 15:39
Прокуратура проведет проверку после крушения легкомоторного самолета в Коми
 
ПроисшествияРоссияУхтаМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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