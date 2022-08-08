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Прокуратура проведет проверку после крушения легкомоторного самолета в Коми - РИА Новости, 08.08.2022
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Прокуратура проведет проверку после крушения легкомоторного самолета в Коми
Прокуратура проведет проверку после крушения легкомоторного самолета в Коми - РИА Новости, 08.08.2022
Прокуратура проведет проверку после крушения легкомоторного самолета в Коми
Транспортная прокуратура проводит проверку после падения легкомоторного самолета Cessna в Коми, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:39
2022-08-08T15:45
происшествия
ухта
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после падения легкомоторного самолета Cessna в Коми, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.Ранее в ГУМЧС по республике Коми РИА Новости сообщили, что легкомоторный самолет Cessna потерпел крушение при посадке в 400 метрах от аэропорта Ухта в Коми, погибли три человека. Самолет занимался мониторингом лесопожарной обстановки."Сосногорская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с происшествием с легкомоторным самолетом Cessna авиакомпании Восход. По предварительным данным, 8 августа в 13.38 при заходе на посадку за 400 метров до взлетно-посадочной полосы аэропорта Ухта упал легкомоторный самолет", - говорится в сообщении.На место выехал и.о. Сосногорского транспортного прокурора Владислав Смирнов."Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение авиакомпанией требований безопасности полетов, техническое состояние воздушного судна", - сообщает ведомство.
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происшествия, ухта
15:39 08.08.2022 (обновлено: 15:45 08.08.2022)
 
Прокуратура проведет проверку после крушения легкомоторного самолета в Коми

Прокуратура проведет проверку после крушения легкомоторного самолета Cessna в Коми

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте падения легкомоторного самолета Cessna в Коми
На месте падения легкомоторного самолета Cessna в Коми - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте падения легкомоторного самолета Cessna в Коми
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после падения легкомоторного самолета Cessna в Коми, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ранее в ГУМЧС по республике Коми РИА Новости сообщили, что легкомоторный самолет Cessna потерпел крушение при посадке в 400 метрах от аэропорта Ухта в Коми, погибли три человека. Самолет занимался мониторингом лесопожарной обстановки.
"Сосногорская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с происшествием с легкомоторным самолетом Cessna авиакомпании Восход. По предварительным данным, 8 августа в 13.38 при заходе на посадку за 400 метров до взлетно-посадочной полосы аэропорта Ухта упал легкомоторный самолет", - говорится в сообщении.
На место выехал и.о. Сосногорского транспортного прокурора Владислав Смирнов.
"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение авиакомпанией требований безопасности полетов, техническое состояние воздушного судна", - сообщает ведомство.
Шахтеры в клети - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 13:50
В Коми 12 шахтеров пострадали при экстренной остановке транспортной клети
 
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