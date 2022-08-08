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В Бангладеш студенты вышли на протесты против повышения цен на топливо
В Бангладеш студенты вышли на протесты против повышения цен на топливо - РИА Новости, 08.08.2022
В Бангладеш студенты вышли на протесты против повышения цен на топливо
Студенты в столице Бангладеш Дакке вышли на протесты против повышения цен на топливо, сообщило издание Dhaka Tribune. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:35
2022-08-08T16:35
2022-08-08T16:35
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Студенты в столице Бангладеш Дакке вышли на протесты против повышения цен на топливо, сообщило издание Dhaka Tribune.Издание отмечает, что в прошлую пятницу власти приняли решение увеличить цены на топливо, после чего выросла стоимость проезда в общественном транспорте.Сообщается, что в воскресенье студенты организовали акцию протеста, которая обернулась столкновениями между ними и полицией. По данным издания, есть пострадавшие с обеих сторон.Как пишет издание, в понедельник студенты ряда институтов снова вышли на демонстрации в Дакке с требованиями снизить цены на топливо и отменить решение о повышении стоимости проезда в транспорте.
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в мире, дакка (город), бангладеш
В Бангладеш студенты вышли на протесты против повышения цен на топливо
Dhaka Tribune: в Бангладеш студенты вышли на протесты против повышения цен на топливо