https://ria.ru/20220808/protest-1808100330.html

В Бангладеш студенты вышли на протесты против повышения цен на топливо

В Бангладеш студенты вышли на протесты против повышения цен на топливо - РИА Новости, 08.08.2022

В Бангладеш студенты вышли на протесты против повышения цен на топливо

Студенты в столице Бангладеш Дакке вышли на протесты против повышения цен на топливо, сообщило издание Dhaka Tribune. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:35

2022-08-08T16:35

2022-08-08T16:35

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Студенты в столице Бангладеш Дакке вышли на протесты против повышения цен на топливо, сообщило издание Dhaka Tribune.Издание отмечает, что в прошлую пятницу власти приняли решение увеличить цены на топливо, после чего выросла стоимость проезда в общественном транспорте.Сообщается, что в воскресенье студенты организовали акцию протеста, которая обернулась столкновениями между ними и полицией. По данным издания, есть пострадавшие с обеих сторон.Как пишет издание, в понедельник студенты ряда институтов снова вышли на демонстрации в Дакке с требованиями снизить цены на топливо и отменить решение о повышении стоимости проезда в транспорте.

https://ria.ru/20220729/abkhaziya-1805981825.html

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в мире, дакка (город), бангладеш