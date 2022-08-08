https://ria.ru/20220808/prigovor-1807933852.html

На Камчатке вынесли приговор экс-депутату, обвинявшемуся в убийстве

На Камчатке вынесли приговор экс-депутату, обвинявшемуся в убийстве - РИА Новости, 08.08.2022

На Камчатке вынесли приговор экс-депутату, обвинявшемуся в убийстве

Суд на Камчатке назначил бывшему депутату законодательного собрания Камчатского края, бизнесмену Игорю Редькину, который ранее признался в случайном убийстве... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T08:56

2022-08-08T08:56

2022-08-08T10:30

происшествия

усть-большерецкий район

следственный комитет россии (ск рф)

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг - РИА Новости. Суд на Камчатке назначил бывшему депутату законодательного собрания Камчатского края, бизнесмену Игорю Редькину, который ранее признался в случайном убийстве человека, ограничение свободы на срок в один год, итоговое наказание составит 9 месяцев – с учетом проведенного им под домашним арестом времени, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.Редькин в 2021 году распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице. Бывшему депутату было предъявлено обвинение в убийстве, а также в браконьерстве."Приговором Усть-Большерецкого районного суда Камчатского края от 8 августа гражданин Редькин признан виновным… Ему назначено наказание с применением части 2 статьи 69 УК РФ в виде ограничения свободы на срок один год", – говорится в сообщении на сайте суда.Отмечается, что инкриминируемые экс-депутату преступления "отнесены уголовным законом к категории преступлений небольшой тяжести, Редькин ранее не судим, обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено, в связи с чем <…> суд по совокупности преступлений применил один из самых строгих видов наказания".Как пояснили РИА Новости в управлении СК, 9 месяцев – это итоговое наказание, которое назначено Редькину с учетом вычета периода, который он провел под домашним арестом.В ведомстве уточнили, что мужчину судили по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, а также пунктам "а" и "б" части 1 статьи 258 УК РФ – незаконная охота.В сообщении суда также указывается, что предприниматель компенсировал ущерб родственникам погибшего. Мать получила десять миллионов рублей, супруга - двадцать миллионов рублей.В пресс-службе суда указали, что Редькин обязан не изменять места жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции, а также не выезжать за пределы Петропавловск-Камчатского городского округа.Судом установлено, что во время незаконной охоты на медведя Редькин с помощью тепловизора обнаружил цель, которая имела визуальное сходство с особью бурого медведя."Не исключив для себя возможность выстрела по человеку, он произвел не менее трех прицельных выстрелов в район свалки по неясно различимой цели. В результате одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, который в этот момент находился на расстоянии около 274 метров от стрелявшего и был занят сбором металлолома", – рассказали в следственном управлении.Редькин – являлся одним из богатейших депутатов Камчатки. Его доход за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 миллионов рублей. По данным Forbes, 55-летний экс-депутат вместе с женой является совладельцем компании "Витязь-Авто", занимающейся добычей и переработкой рыбы, и учредителем ООО "Новый дом", которое строит отель рядом с Култучным озером в центре Петропавловска.

https://ria.ru/20211225/sk-1765475659.html

https://ria.ru/20210927/brakonery-1751959148.html

https://ria.ru/20210312/priamure-1600906368.html

усть-большерецкий район

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, усть-большерецкий район, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край