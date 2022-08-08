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Госдума обсудит упрощение визового режима для россиян, живущих в Прибалтике - РИА Новости, 08.08.2022
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Госдума обсудит упрощение визового режима для россиян, живущих в Прибалтике
Госдума обсудит упрощение визового режима для россиян, живущих в Прибалтике - РИА Новости, 08.08.2022
Госдума обсудит упрощение визового режима для россиян, живущих в Прибалтике
Тему упрощения визового режима для российских соотечественников, проживающих в Прибалтике, обсудят в Госдуме в период осенней сессии, сообщил журналистам спикер РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:09
2022-08-08T16:09
россия
общество
госдума рф
вячеслав володин
прибалтика
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Тему упрощения визового режима для российских соотечественников, проживающих в Прибалтике, обсудят в Госдуме в период осенней сессии, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее главред портала Baltnews Андрей Стариков в эфире "Дума ТВ" обратился к Володину с инициативой об упрощении визового режима и в получении гражданства РФ для соотечественников из стран Прибалтики, в том числе, находящихся в статусе неграждан."Тема, поднятая в обращении, важная. Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим её в ходе осенней сессии", - заявил политик.
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россия, общество, госдума рф, вячеслав володин, прибалтика
16:09 08.08.2022
 
Госдума обсудит упрощение визового режима для россиян, живущих в Прибалтике

Володин: ГД осенью обсудит упрощение визового режима для россиян, живущих в Прибалтике

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Тему упрощения визового режима для российских соотечественников, проживающих в Прибалтике, обсудят в Госдуме в период осенней сессии, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее главред портала Baltnews Андрей Стариков в эфире "Дума ТВ" обратился к Володину с инициативой об упрощении визового режима и в получении гражданства РФ для соотечественников из стран Прибалтики, в том числе, находящихся в статусе неграждан.
"Тема, поднятая в обращении, важная. Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим её в ходе осенней сессии", - заявил политик.
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