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Госдума обсудит упрощение визового режима для россиян, живущих в Прибалтике
Госдума обсудит упрощение визового режима для россиян, живущих в Прибалтике - РИА Новости, 08.08.2022
Госдума обсудит упрощение визового режима для россиян, живущих в Прибалтике
Тему упрощения визового режима для российских соотечественников, проживающих в Прибалтике, обсудят в Госдуме в период осенней сессии, сообщил журналистам спикер РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:09
2022-08-08T16:09
2022-08-08T16:09
россия
общество
госдума рф
вячеслав володин
прибалтика
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Тему упрощения визового режима для российских соотечественников, проживающих в Прибалтике, обсудят в Госдуме в период осенней сессии, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее главред портала Baltnews Андрей Стариков в эфире "Дума ТВ" обратился к Володину с инициативой об упрощении визового режима и в получении гражданства РФ для соотечественников из стран Прибалтики, в том числе, находящихся в статусе неграждан."Тема, поднятая в обращении, важная. Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим её в ходе осенней сессии", - заявил политик.
https://ria.ru/20220727/evrosoyuz-1805143955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, госдума рф, вячеслав володин, прибалтика
Госдума обсудит упрощение визового режима для россиян, живущих в Прибалтике
Володин: ГД осенью обсудит упрощение визового режима для россиян, живущих в Прибалтике