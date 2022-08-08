https://ria.ru/20220808/pribaltika-1808089502.html

Госдума обсудит упрощение визового режима для россиян, живущих в Прибалтике

Госдума обсудит упрощение визового режима для россиян, живущих в Прибалтике - РИА Новости, 08.08.2022

Госдума обсудит упрощение визового режима для россиян, живущих в Прибалтике

Тему упрощения визового режима для российских соотечественников, проживающих в Прибалтике, обсудят в Госдуме в период осенней сессии, сообщил журналистам спикер РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:09

2022-08-08T16:09

2022-08-08T16:09

россия

общество

госдума рф

вячеслав володин

прибалтика

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Тему упрощения визового режима для российских соотечественников, проживающих в Прибалтике, обсудят в Госдуме в период осенней сессии, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее главред портала Baltnews Андрей Стариков в эфире "Дума ТВ" обратился к Володину с инициативой об упрощении визового режима и в получении гражданства РФ для соотечественников из стран Прибалтики, в том числе, находящихся в статусе неграждан."Тема, поднятая в обращении, важная. Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим её в ходе осенней сессии", - заявил политик.

https://ria.ru/20220727/evrosoyuz-1805143955.html

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Кирилл Волков

россия, общество, госдума рф, вячеслав володин, прибалтика