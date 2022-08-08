https://ria.ru/20220808/preparat-1808027401.html

"Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы

"Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы - РИА Новости, 08.08.2022

"Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы

ГНЦ "Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы НИОХ-14, следует из данных государственного реестра лекарственных средств. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:30

2022-08-08T13:30

2022-08-08T13:30

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

общество

здоровье - общество

оспа обезьян

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ГНЦ "Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы НИОХ-14, следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Дата регистрации входящего номера: 08.08.2022. Торговое наименование: НИОХ-14",- говорится в сообщении.Перспективный российский препарат НИОХ-14 после внедрения в медицинскую практику будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян, сообщал ранее главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Сергей Щелкунов.Препарат НИОХ-14 успешно прошел все стадии доклинических испытаний и первую фазу клинических испытаний на добровольцахПо принципу действия НИОХ-14 – ингибитор. Эти вещества блокируют формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, "запирают" специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса. Преимуществом лекарства является низкая токсичность и низкая эффективная доза. Ранее в США был создан противооспенный препарат ST-246, однако ВОЗ приняла решение о необходимости иметь, по крайней мере, еще одно химическое соединение, эффективное против оспы.

https://ria.ru/20220805/ospa-1807424350.html

https://ria.ru/20220804/ospa-1807360211.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество, здоровье - общество, оспа обезьян, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"