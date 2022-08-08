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"Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы - РИА Новости, 08.08.2022
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"Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы
"Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы - РИА Новости, 08.08.2022
"Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы
ГНЦ "Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы НИОХ-14, следует из данных государственного реестра лекарственных средств. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:30
2022-08-08T13:30
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
общество
здоровье - общество
оспа обезьян
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ГНЦ "Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы НИОХ-14, следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Дата регистрации входящего номера: 08.08.2022. Торговое наименование: НИОХ-14",- говорится в сообщении.Перспективный российский препарат НИОХ-14 после внедрения в медицинскую практику будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян, сообщал ранее главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Сергей Щелкунов.Препарат НИОХ-14 успешно прошел все стадии доклинических испытаний и первую фазу клинических испытаний на добровольцахПо принципу действия НИОХ-14 – ингибитор. Эти вещества блокируют формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, "запирают" специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса. Преимуществом лекарства является низкая токсичность и низкая эффективная доза. Ранее в США был создан противооспенный препарат ST-246, однако ВОЗ приняла решение о необходимости иметь, по крайней мере, еще одно химическое соединение, эффективное против оспы.
https://ria.ru/20220805/ospa-1807424350.html
https://ria.ru/20220804/ospa-1807360211.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество, здоровье - общество, оспа обезьян, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
13:30 08.08.2022
 
"Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы

ГНЦ "Вектор" подал заявку в Минздрав на регистрацию препарата против оспы

© РИА Новости / Павел ЛисицынХирургическая сестра демонстрирует работу микроскопа
Хирургическая сестра демонстрирует работу микроскопа - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Хирургическая сестра демонстрирует работу микроскопа. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ГНЦ "Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы НИОХ-14, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
"Дата регистрации входящего номера: 08.08.2022. Торговое наименование: НИОХ-14",- говорится в сообщении.
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 11:03
Россия передала Камбодже тесты для диагностики оспы обезьян
Перспективный российский препарат НИОХ-14 после внедрения в медицинскую практику будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян, сообщал ранее главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Сергей Щелкунов.
Препарат НИОХ-14 успешно прошел все стадии доклинических испытаний и первую фазу клинических испытаний на добровольцах
По принципу действия НИОХ-14 – ингибитор. Эти вещества блокируют формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, "запирают" специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса. Преимуществом лекарства является низкая токсичность и низкая эффективная доза. Ранее в США был создан противооспенный препарат ST-246, однако ВОЗ приняла решение о необходимости иметь, по крайней мере, еще одно химическое соединение, эффективное против оспы.
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
4 августа, 21:36
США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗОбществоЗдоровье - ОбществоОспа обезьянГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"
 
 
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