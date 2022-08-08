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СК выяснит обстоятельства пожара на складе в Мурино в Ленинградской области - РИА Новости, 08.08.2022
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СК выяснит обстоятельства пожара на складе в Мурино в Ленинградской области
СК выяснит обстоятельства пожара на складе в Мурино в Ленинградской области - РИА Новости, 08.08.2022
СК выяснит обстоятельства пожара на складе в Мурино в Ленинградской области
Следственные органы проводят проверку по факту пожара на складе со строительными материалами в городе Мурино в Ленинградской области, сообщило региональное СУСК РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:54
2022-08-08T22:54
происшествия
ленинградская область
россия
всеволожский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту пожара на складе со строительными материалами в городе Мурино в Ленинградской области, сообщило региональное СУСК РФ.Ранее МЧС РФ сообщало, что пожар на складе в городе Мурино в Ленинградской области начался вечером в понедельник, обрушилась кровля. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, пожар был локализован в 21.35. По данным ведомства, угроза распространения огня на соседние склады снята. На складе хранились пиломатериалы, находилась покрасочная мастерская."По поручению председателя СК России следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области организована доследственная проверка по факту пожара, произошедшего в промзоне в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области… По предварительным данным, горят склады со строительными материалами. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.На место пожара выехала следственно-оперативная группа. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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ленинградская область
россия
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происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:54 08.08.2022
 
СК выяснит обстоятельства пожара на складе в Мурино в Ленинградской области

СК выясняет обстоятельства крупного пожара на складе в Мурино в Ленинградской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ тушит пожар
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник МЧС РФ тушит пожар. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту пожара на складе со строительными материалами в городе Мурино в Ленинградской области, сообщило региональное СУСК РФ.
Ранее МЧС РФ сообщало, что пожар на складе в городе Мурино в Ленинградской области начался вечером в понедельник, обрушилась кровля. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, пожар был локализован в 21.35. По данным ведомства, угроза распространения огня на соседние склады снята. На складе хранились пиломатериалы, находилась покрасочная мастерская.
"По поручению председателя СК России следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области организована доследственная проверка по факту пожара, произошедшего в промзоне в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области… По предварительным данным, горят склады со строительными материалами. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На место пожара выехала следственно-оперативная группа. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияВсеволожский районСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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