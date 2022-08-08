https://ria.ru/20220808/pozhar-1808186370.html

СК выяснит обстоятельства пожара на складе в Мурино в Ленинградской области

СК выяснит обстоятельства пожара на складе в Мурино в Ленинградской области - РИА Новости, 08.08.2022

СК выяснит обстоятельства пожара на складе в Мурино в Ленинградской области

Следственные органы проводят проверку по факту пожара на складе со строительными материалами в городе Мурино в Ленинградской области, сообщило региональное СУСК РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T22:54

2022-08-08T22:54

2022-08-08T22:54

происшествия

ленинградская область

россия

всеволожский район

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801941026_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_39bea7bf94890598730a3b94da2ea80b.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту пожара на складе со строительными материалами в городе Мурино в Ленинградской области, сообщило региональное СУСК РФ.Ранее МЧС РФ сообщало, что пожар на складе в городе Мурино в Ленинградской области начался вечером в понедельник, обрушилась кровля. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, пожар был локализован в 21.35. По данным ведомства, угроза распространения огня на соседние склады снята. На складе хранились пиломатериалы, находилась покрасочная мастерская."По поручению председателя СК России следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области организована доследственная проверка по факту пожара, произошедшего в промзоне в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области… По предварительным данным, горят склады со строительными материалами. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.На место пожара выехала следственно-оперативная группа. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20220804/pozhar-1807204925.html

ленинградская область

россия

всеволожский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)