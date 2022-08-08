https://ria.ru/20220808/pozhar-1808134080.html

Пожар на складе Ozon в Истре полностью потушили

Пожар на складе Ozon в Истре полностью потушили - РИА Новости, 08.08.2022

Пожар на складе Ozon в Истре полностью потушили

Крупный пожар, возникший в минувшую среду на складе Ozon в подмосковной Истре, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T18:37

2022-08-08T18:37

2022-08-08T18:46

пожар на складе ozon в подмосковье

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807023123_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_411364813b9e7221454adcbe5a4ce7cd.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Крупный пожар, возникший в минувшую среду на складе Ozon в подмосковной Истре, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."Полная ликвидация пожара в Истре 18.00 (Озон)", - говорится в сообщении.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду. Утром в четверг в МЧС сообщили РИА Новости, что открытое горение ликвидировано. По данным СК, рассматриваются несколько версий пожара на складе, среди них короткое замыкание, сварка без соблюдения норм и неосторожность с огнем.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

пожар на складе ozon в подмосковье, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)