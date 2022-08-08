https://ria.ru/20220808/pomosch-1808158998.html

США предоставят Украине еще четыре с половиной миллиарда долларов помощи

США предоставят Украине еще четыре с половиной миллиарда долларов помощи - РИА Новости, 08.08.2022

США предоставят Украине еще четыре с половиной миллиарда долларов помощи

США предоставят Киеву еще 4,5 миллиарда долларов в виде бюджетной помощи, таким образом бюджетная поддержка Вашингтона с февраля составит уже 8,5 миллиарда... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T19:40

2022-08-08T19:40

2022-08-08T19:41

киев

украина

министерство финансов сша

всемирный банк

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. США предоставят Киеву еще 4,5 миллиарда долларов в виде бюджетной помощи, таким образом бюджетная поддержка Вашингтона с февраля составит уже 8,5 миллиарда долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на Агентство по международному развитию.Отмечается, что помощь, скоординированная с минфином США через Всемирный банк, будет предоставлена Киеву в виде траншей, в августе Украина получит 3 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220808/dollar-1807797487.html

киев

украина

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киев, украина, министерство финансов сша, всемирный банк