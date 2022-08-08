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США предоставят Украине еще четыре с половиной миллиарда долларов помощи - РИА Новости, 08.08.2022
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США предоставят Украине еще четыре с половиной миллиарда долларов помощи
США предоставят Украине еще четыре с половиной миллиарда долларов помощи - РИА Новости, 08.08.2022
США предоставят Украине еще четыре с половиной миллиарда долларов помощи
США предоставят Киеву еще 4,5 миллиарда долларов в виде бюджетной помощи, таким образом бюджетная поддержка Вашингтона с февраля составит уже 8,5 миллиарда... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T19:40
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киев
украина
министерство финансов сша
всемирный банк
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. США предоставят Киеву еще 4,5 миллиарда долларов в виде бюджетной помощи, таким образом бюджетная поддержка Вашингтона с февраля составит уже 8,5 миллиарда долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на Агентство по международному развитию.Отмечается, что помощь, скоординированная с минфином США через Всемирный банк, будет предоставлена Киеву в виде траншей, в августе Украина получит 3 миллиарда долларов.
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киев, украина, министерство финансов сша, всемирный банк
19:40 08.08.2022 (обновлено: 19:41 08.08.2022)
 
США предоставят Украине еще четыре с половиной миллиарда долларов помощи

Reuters: США предоставят Украине еще четыре с половиной миллиарда в виде бюджетной помощи

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. США предоставят Киеву еще 4,5 миллиарда долларов в виде бюджетной помощи, таким образом бюджетная поддержка Вашингтона с февраля составит уже 8,5 миллиарда долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на Агентство по международному развитию.
"США предоставят еще 4,5 миллиарда долларов украинскому правительству", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что помощь, скоординированная с минфином США через Всемирный банк, будет предоставлена Киеву в виде траншей, в августе Украина получит 3 миллиарда долларов.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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