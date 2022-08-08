https://ria.ru/20220808/pomosch-1808088869.html

РПЦ перечислила деньги на покупку электроплит жителям Харьковской области

РПЦ перечислила деньги на покупку электроплит жителям Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2022

РПЦ перечислила деньги на покупку электроплит жителям Харьковской области

Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению направил 250 тысяч рублей на закупку электрических плиток для... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:06

2022-08-08T16:06

2022-08-08T16:06

религия

харьковская область

пенза

русская православная церковь

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению направил 250 тысяч рублей на закупку электрических плиток для мирных жителей Харьковской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте отдела."Синодальный отдел по благотворительности перечислил Белгородской епархии более 4 миллионов рублей для закупки гуманитарной помощи, вещей детям беженцев в школу, на адресные медицинские и социальные расходы, зарплаты сотрудников церковного штаба помощи беженцам и на закупку электрических плит для мирных жителей Харьковской области", - говорится в сообщении.Так, 28 июля отдел перечислил Белгородской епархии 3 миллиона 860 тысяч рублей на закупку гуманитарной помощи и вещей для подготовки детей беженцев к школе, адресные медицинские и социальные нужды беженцев, а также на зарплату сотрудников церковного штаба помощи беженцам."25 июля отдел перечислил Белгородской епархии 250 тысяч рублей на закупку электрических одноконфорочных плиток для мирных жителей Харьковской области. Первого августа синодальный отдел оплатил ребенку с инвалидностью, который живет с семьей в ПВР в Пензе, установку брекетов на верхнюю челюсть на 23 800 рублей", - сказано в сообщении.Всего, уточняется, синодальный отдел РПЦ собрал более 225 миллионов рублей для помощи беженцам и пострадавшим в зоне конфликта.

https://ria.ru/20220807/pomosch-1807845343.html

https://ria.ru/20220719/pomosch-1803493828.html

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харьковская область, пенза, русская православная церковь