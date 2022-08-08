https://ria.ru/20220808/pomosch-1807919749.html

Запад дал на помощь Украине меньше, чем заплатил России за газ, пишет FP

Запад дал на помощь Украине меньше, чем заплатил России за газ, пишет FP - РИА Новости, 08.08.2022

Запад дал на помощь Украине меньше, чем заплатил России за газ, пишет FP

Запад выделил на помощь Украине 11 миллиардов долларов, что меньше выплат за российские энергоресурсы, пишет журнал Foreign Policy. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T04:08

2022-08-08T04:08

2022-08-08T11:12

украина

киев

вашингтон (штат)

войска воздушно-космической обороны

в мире

экономика

россия

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Запад выделил на помощь Украине 11 миллиардов долларов, что меньше выплат за российские энергоресурсы, пишет журнал Foreign Policy.Издание привело подсчеты Кильского института мировой экономики, согласно которым западные партнеры пообещали Киеву 31 миллиард долларов. Но, несмотря на рост финансовой поддержки в конце июня — начале июля, украинский бюджет получил лишь треть от обещанной суммы.На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи на 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220807/pomosch-1807802711.html

украина

киев

вашингтон (штат)

россия

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украина, киев, вашингтон (штат), войска воздушно-космической обороны, в мире, экономика, россия