04:08 08.08.2022 (обновлено: 11:12 08.08.2022)
Запад дал на помощь Украине меньше, чем заплатил России за газ, пишет FP
FP: Запад дал на помощь Украине 11 миллиардов долларов, что меньше выплат России за газ
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Запад выделил на помощь Украине 11 миллиардов долларов, что меньше выплат за российские энергоресурсы, пишет журнал Foreign Policy.
Издание привело подсчеты Кильского института мировой экономики, согласно которым западные партнеры пообещали Киеву 31 миллиард долларов. Но, несмотря на рост финансовой поддержки в конце июня — начале июля, украинский бюджет получил лишь треть от обещанной суммы.
"На сегодняшний день общий объем оказанной помощи составляет около 11 миллиардов долларов, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период", — говорится в статье.
На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи на 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.