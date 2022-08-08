https://ria.ru/20220808/polsha-1808142570.html

Польшу ждет "дорогая зима" из-за цен на уголь, заявил экс-министр экономики

Польшу ждет "дорогая зима" из-за цен на уголь, заявил экс-министр экономики - РИА Новости, 08.08.2022

Польшу ждет "дорогая зима" из-за цен на уголь, заявил экс-министр экономики

Польшу ожидает "дорогая зима" с точки зрения стоимости угля, заявил бывший вице-премьер и экс-министр экономики республики Януш Пехоциньский в эфире... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T18:53

2022-08-08T18:53

2022-08-08T18:53

цены на нефть

польша

россия

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ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости. Польшу ожидает "дорогая зима" с точки зрения стоимости угля, заявил бывший вице-премьер и экс-министр экономики республики Януш Пехоциньский в эфире радиостанции RMF FM.При этом он отметил существенное снижение добычи угля в Польше в последнее время. "2015 год – 80 тысяч польских шахтеров добывают 74 миллиона тонн угля. 2022 год – 75 тысяч шахтеров не могут добыть 52 миллиона тонн угля", - сказал экс-министр."Нас точно ожидает дорогая зима", - заключил он.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.

https://ria.ru/20220805/gaz-1807457388.html

польша

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, польша, россия