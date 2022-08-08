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Польшу ждет "дорогая зима" из-за цен на уголь, заявил экс-министр экономики - РИА Новости, 08.08.2022
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Польшу ждет "дорогая зима" из-за цен на уголь, заявил экс-министр экономики
Польшу ждет "дорогая зима" из-за цен на уголь, заявил экс-министр экономики - РИА Новости, 08.08.2022
Польшу ждет "дорогая зима" из-за цен на уголь, заявил экс-министр экономики
Польшу ожидает "дорогая зима" с точки зрения стоимости угля, заявил бывший вице-премьер и экс-министр экономики республики Януш Пехоциньский в эфире... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:53
2022-08-08T18:53
цены на нефть
польша
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ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости. Польшу ожидает "дорогая зима" с точки зрения стоимости угля, заявил бывший вице-премьер и экс-министр экономики республики Януш Пехоциньский в эфире радиостанции RMF FM.При этом он отметил существенное снижение добычи угля в Польше в последнее время. "2015 год – 80 тысяч польских шахтеров добывают 74 миллиона тонн угля. 2022 год – 75 тысяч шахтеров не могут добыть 52 миллиона тонн угля", - сказал экс-министр."Нас точно ожидает дорогая зима", - заключил он.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
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цены на нефть, польша, россия
18:53 08.08.2022
 
Польшу ждет "дорогая зима" из-за цен на уголь, заявил экс-министр экономики

Экс-министр экономики Пехоциньский: Польшу ожидает "дорогая зима" из-за стоимости угля

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости. Польшу ожидает "дорогая зима" с точки зрения стоимости угля, заявил бывший вице-премьер и экс-министр экономики республики Януш Пехоциньский в эфире радиостанции RMF FM.
"Это пример тотального хаоса, отсутствия успешных действий и отсутствия хорошего конкретного анализа. В течение двух лет никто не мониторил того, что запасы угля в торговле, в шахтах, в электростанциях упали на 84%. Никто не анализировал того, что мы экспортируем 1,5 миллиона тонн угля", - сказал Пехоциньский.
При этом он отметил существенное снижение добычи угля в Польше в последнее время. "2015 год – 80 тысяч польских шахтеров добывают 74 миллиона тонн угля. 2022 год – 75 тысяч шахтеров не могут добыть 52 миллиона тонн угля", - сказал экс-министр.
"Нас точно ожидает дорогая зима", - заключил он.
Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
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